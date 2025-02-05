Нападающий «Авангарда» Окулов высказался об итогах матча с ЦСКА

Ранее исход игры прокомментировал и главный тренер «Авангарда» Ги Буше. Канадский специалист заявил, что при таком количестве травмированных игроков «Авангард» показывает хороший результат, при этом многие хоккеисты выходят на лед с микротравмами и сражаются в каждом матче несмотря ни на что.