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Posted 5 февраля, 10:53

Published 5 февраля, 10:53

Modified 5 февраля, 10:53

Updated 5 февраля, 10:53

Нападающий «Авангарда» Окулов высказался об итогах матча с ЦСКА

Нападающий «Авангарда» Окулов высказался об итогах матча с ЦСКА

5 февраля 2025, 10:53
Фото: ХК «Авангард».
Хоккеист рассказал, что для реализации большинства «ястребам» не хватило спокойствия и уверенности.

Вчера в Москве прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и местным ЦСКА. Основное время завершилось со счетом 1:1, исход встречи решился в серии буллитов, армейцы оказались сильнее. Такой результат прокомментировал нападающий омской команды Константин Окулов.

«Хорошая, интересная игра, обидно что проиграли. Во втором периоде чуть-чуть просели, делали неправильные вещи и сразу упустили преимущество. Но в третьем периоде смогли перестроиться, заработали важное удаление, но, к сожалению, не смогли его реализовать. Я думаю, команда нашего уровня должна это делать, за счет таких элементов можно выигрывать игры», — сказал Окулов в разговоре с пресс-службой омского клуба.

Хоккеист рассказал, что для реализации большинства «ястребам» не хватило спокойствия и уверенности.

«Для реализации большинства не хватило простого спокойствия и уверенности, потому что мы знаем что делать, нужно было просто, даже если первые 20-30 секунд что-то не получилось, успокоить шайбу и продолжать делать то, что надо делать. Я думаю, мы бы довели до гола, были очень опасные моменты, шайба скакала по линии», — добавил он.

Ранее исход игры прокомментировал и главный тренер «Авангарда» Ги Буше. Канадский специалист заявил, что при таком количестве травмированных игроков «Авангард» показывает хороший результат, при этом многие хоккеисты выходят на лед с микротравмами и сражаются в каждом матче несмотря ни на что.

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