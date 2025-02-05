Нападающий «Авангарда» Окулов высказался об итогах матча с ЦСКА

Posted 5 февраля, 10:53
Published 5 февраля, 10:53
Modified 5 февраля, 10:53
Updated 5 февраля, 10:53
Вчера в Москве прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и местным ЦСКА. Основное время завершилось со счетом 1:1, исход встречи решился в серии буллитов, армейцы оказались сильнее. Такой результат прокомментировал нападающий омской команды Константин Окулов.
«Хорошая, интересная игра, обидно что проиграли. Во втором периоде чуть-чуть просели, делали неправильные вещи и сразу упустили преимущество. Но в третьем периоде смогли перестроиться, заработали важное удаление, но, к сожалению, не смогли его реализовать. Я думаю, команда нашего уровня должна это делать, за счет таких элементов можно выигрывать игры», — сказал Окулов в разговоре с пресс-службой омского клуба.
Хоккеист рассказал, что для реализации большинства «ястребам» не хватило спокойствия и уверенности.
«Для реализации большинства не хватило простого спокойствия и уверенности, потому что мы знаем что делать, нужно было просто, даже если первые 20-30 секунд что-то не получилось, успокоить шайбу и продолжать делать то, что надо делать. Я думаю, мы бы довели до гола, были очень опасные моменты, шайба скакала по линии», — добавил он.
Ранее исход игры прокомментировал и главный тренер «Авангарда» Ги Буше. Канадский специалист заявил, что при таком количестве травмированных игроков «Авангард» показывает хороший результат, при этом многие хоккеисты выходят на лед с микротравмами и сражаются в каждом матче несмотря ни на что.