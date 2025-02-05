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Posted 5 февраля, 10:02

Published 5 февраля, 10:02

Modified 5 февраля, 10:16

Updated 5 февраля, 10:16

Ги Буше

«Мы заслуживали большего»: Ги Буше прокомментировал проигрыш «Авангарда» по буллитам

5 февраля 2025, 10:02
Фото: ХК «Авангард». Ги Буше
Канадский специалист заявил, что при таком количестве травмированных игроков «Авангард» показывает хороший результат.

Вчера, 4 февраля, в Москве прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и местным ЦСКА. Армейцы смогли победить «ястребов» в серии буллитов, финальный счет — 2:1.

Проигрыш прокомментировал главный тренер омской команды Ги Буше. По мнению специалиста, его команда была достойна большего в этой игре, но на результат сильно влияет отсутствие травмированных игроков.

«Думаю, что сегодня мы заслуживали большего. Отлично провели первый период, шикарно отыграли третий, но нужно отдать должное вратарю ЦСКА. У него были невероятные спасения, мы же могли забивать в пустые ворота, но не смогли, ничего не поделаешь. У нас сейчас ряд хоккеистов отсутствуют, так что я с огромным уважением отношусь к тем ребятам, кто сейчас выходит на лед и бьется, они проводят очень много времени на льду, они большие молодцы. Мы берем очки на выезде в такой ситуации, это потрясающе. Не согласен, что в концовке матча в большинстве мы бросали во вратаря. Был хороший розыгрыш, опасные моменты, но либо промахивались, либо вратарь совершал невероятные сейвы», — передает слова Буше «Чемпионат».
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Канадец также подчеркнул, что сейчас многие игроки омской команды выходят на лед с микротравмами, но при этом набирают очки и сражаются в каждом матче.

«Возвращения травмированных ждать еще длительное время, как минимум три недели. Держим кулаки за наших ребят, ждем их в строю. Сегодня вот Башкиров вернулся, и он очень помог команде. При этом сегодня мы потеряли Коледова. Много игр проводим в усеченном составе, и много таких матчей еще впереди. Многие ребята выходят с микротравмами. Я в своей карьере такого еще не видел. Нам приходится выживать, но мы делаем даже больше, умудряясь набирать очки», — добавил он.

Напомним, что недавно в Кельне немецкий фан-клуб «Авангарда» German Hawks встретился с травмированным «ястребом» Ридом Буше, который проходит там восстановление после травмы. Нападающий получил перелом лицевой кости в матче с «Салаватом Юлаевым» и вернется на лед не раньше чем через несколько недель.

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