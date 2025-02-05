«Мы заслуживали большего»: Ги Буше прокомментировал проигрыш «Авангарда» по буллитам

Напомним, что недавно в Кельне немецкий фан-клуб «Авангарда» German Hawks встретился с травмированным «ястребом» Ридом Буше, который проходит там восстановление после травмы. Нападающий получил перелом лицевой кости в матче с «Салаватом Юлаевым» и вернется на лед не раньше чем через несколько недель.