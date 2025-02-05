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Posted 5 февраля, 08:09

Published 5 февраля, 08:09

Modified 5 февраля, 08:29

Updated 5 февраля, 08:29

Массово болеют. В Омске изменилась ситуация с карантином в школах и садах

Массово болеют. В Омске изменилась ситуация с карантином в школах и садах

5 февраля 2025, 08:09
Фото: 1MI.
Количество закрытых классов и групп в детсадах стабильно растет.

Городу55 в департаменте образования предоставили актуальные данные по закрытым на карантин образовательным учреждениям. По состоянию на 5 февраля, из-за ОРВИ все еще полностью закрыта школа-интернат №2 на Грозненской в Нефтяниках.

Кроме того, на изоляцию отправили учеников 96 классов в 29 школах и воспитанников 56 групп в 37 детских садах. Для сравнения еще 3 февраля в Омске карантин был введен в 93 классах и 51 группе.

Напомним, ближайшие три дня в Омской области будут туманными. С этим атмосферным явлением жители региона, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, столкнутся со среды по пятницу. При этом с 5 по 7 февраля ожидается пока достаточно комфортная погода. Чуть прохладнее будет только по ночам.

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#Ольга Скворцова#Образование#Омск#ОРВИ#Карантин#Школы#Детские сады
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