Массово болеют. В Омске изменилась ситуация с карантином в школах и садах

Напомним, ближайшие три дня в Омской области будут туманными. С этим атмосферным явлением жители региона, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, столкнутся со среды по пятницу. При этом с 5 по 7 февраля ожидается пока достаточно комфортная погода. Чуть прохладнее будет только по ночам.