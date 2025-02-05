Массово болеют. В Омске изменилась ситуация с карантином в школах и садах

Posted 5 февраля, 08:09
Published 5 февраля, 08:09
Modified 5 февраля, 08:29
Updated 5 февраля, 08:29
Городу55 в департаменте образования предоставили актуальные данные по закрытым на карантин образовательным учреждениям. По состоянию на 5 февраля, из-за ОРВИ все еще полностью закрыта школа-интернат №2 на Грозненской в Нефтяниках.
Кроме того, на изоляцию отправили учеников 96 классов в 29 школах и воспитанников 56 групп в 37 детских садах. Для сравнения еще 3 февраля в Омске карантин был введен в 93 классах и 51 группе.
Напомним, ближайшие три дня в Омской области будут туманными. С этим атмосферным явлением жители региона, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, столкнутся со среды по пятницу. При этом с 5 по 7 февраля ожидается пока достаточно комфортная погода. Чуть прохладнее будет только по ночам.