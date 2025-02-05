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Posted 5 февраля, 08:49

Published 5 февраля, 08:49

Modified 5 февраля, 11:09

Updated 5 февраля, 11:09

Омичам назвали вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей

Кому в Омской области готовы платить от 200 тысяч рублей: список вакансий

5 февраля 2025, 08:49
Фото: Изображение Midjourney.

Омичам назвали вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей

На самую высокую зарплату, согласно открытым в январе–феврале 2025 года вакансиям, может претендовать сборщик мебели.

По данным аналитиков платформы hh.ru, в январе в Омской области было 1,5 тысячи вакансий, на которых соискателям обещали зарплату от 200 тысяч рублей, в то время, как средняя предлагаемая зарплата в регионе по итогам декабря 2024-го составила 65,5 тысяч.

На высокую заработную оплату могут претендовать курьеры, машинисты, водители и сварщики. Неплохо платят также в компаниях, занимающихся строительством, проектированием, перевозками, логистикой, металлургией и металлообработкой, автобизнесом.

Среди открытых в настоящий момент вакансий больше всего готовы платить:

  • Сборщику мебели — от 200 до 250 тысяч рублей;
  • Руководителю отдела закупок — от 200 тысяч;
  • Директору по IT — от 200 тысяч;
  • Руководителю отдела маркетинга — от 200 тысяч;
  • Менеджеру по лизингу — от 200 тысяч.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал о вакансиях на оборонных заводах. Омичей ждет больше 1000 вакансий с конкурентными зарплатами.

На заводах ОПК открылась тысяча вакансий. Куда в Омске пойти работать в «оборонку»
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#Юлия Истомина#Общество#Работа#Омск#Зарплата#Новости#Вакансии
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