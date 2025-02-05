Кому в Омской области готовы платить от 200 тысяч рублей: список вакансий

Posted 5 февраля, 08:49
Published 5 февраля, 08:49
Modified 5 февраля, 11:09
Updated 5 февраля, 11:09
По данным аналитиков платформы hh.ru, в январе в Омской области было 1,5 тысячи вакансий, на которых соискателям обещали зарплату от 200 тысяч рублей, в то время, как средняя предлагаемая зарплата в регионе по итогам декабря 2024-го составила 65,5 тысяч.
На высокую заработную оплату могут претендовать курьеры, машинисты, водители и сварщики. Неплохо платят также в компаниях, занимающихся строительством, проектированием, перевозками, логистикой, металлургией и металлообработкой, автобизнесом.
Среди открытых в настоящий момент вакансий больше всего готовы платить:
Ранее, напомним, Город55 рассказывал о вакансиях на оборонных заводах. Омичей ждет больше 1000 вакансий с конкурентными зарплатами.