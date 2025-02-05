Кому в Омской области готовы платить от 200 тысяч рублей: список вакансий

По данным аналитиков платформы hh.ru, в январе в Омской области было 1,5 тысячи вакансий, на которых соискателям обещали зарплату от 200 тысяч рублей, в то время, как средняя предлагаемая зарплата в регионе по итогам декабря 2024-го составила 65,5 тысяч.