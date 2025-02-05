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Posted 5 февраля, 13:45

Published 5 февраля, 13:45

Modified 5 февраля, 13:45

Updated 5 февраля, 13:45

Школа в «Серебряном береге»

Готова на 53%: Оксана Фадина рассказала о строительстве школы в «Серебряном береге»

5 февраля 2025, 13:45
Фото: Телеграм-канал Оксаны Фадиной. Школа в «Серебряном береге»
Экс-мэр Омска побывала на объекте и поделилась деталями визита в своем телеграм-канале.

Депутат Госдумы Оксана Фадина рассказала, как протекает строительство проблемной школы в микрорайоне «Серебряный берег». Сейчас объект готов на 53%, недавно экс-подрядчик получил крупный штраф за невыполнение условий контракта.

Новый застройщик школы, как отметила Фадина, работает в соответствии с графиком контракта. Среди выполненных работ следующие: инструментальное обследование существующих конструкций здания школы, устройство стен и полов подвала 1 и 2 блоков, кирпичная кладка стен 1-го, 2-го, 3-го этажей (блоки 1 — 6).

Статус работ по блокам выглядит так: блок 1 — усиление простенков 1 этаж 1 блока — 30%, блок 2 — усиление простенков 1 этаж 100%, блок 3 — штукатурка 1 этаж 100%, блок 4 — кладка парапета — 100%, вентиляционная камера на кровле — 100%; штукатурка 1 этажа — 70%, блок 5 — монтаж оконных блоков — 40%, устройство перегородок из газобетона на 2-м этаже — 100%, блок 6 — монтаж оконных блоков — 40%, покрытие — 80%, кладка парапета — 65%, монтаж радиаторов отопления 1 этажа — 95%, обвязка радиаторов отопления — 89%.

Список работ, которые только предстоит завершить, такие: монтаж отопления (подвал) — 99%, монтаж вентиляции — 95%, монтаж лотков под сети электроснабжения — 95%, водоснабжение — 0%, канализация (бытовая) — 85%, канализация (ливневая) — 60%, теплоснабжение — 99%, электричество — 0%.

Напомним, что недавно в мэрии Омска снова сдвинули сроки введения школы в эксплуатацию: изначально предполагалось, что объект будет готов к июню 2024 года, но теперь завершения работ стоит ждать лишь к сентябрю 2025.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Школа#Новости#Строительство школы#Омская школа#Ремонт школ#Школы#Серебряный берег#Школа в Серебряном береге
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