Готова на 53%: Оксана Фадина рассказала о строительстве школы в «Серебряном береге»

Posted 5 февраля, 13:45
Published 5 февраля, 13:45
Modified 5 февраля, 13:45
Updated 5 февраля, 13:45
Депутат Госдумы Оксана Фадина рассказала, как протекает строительство проблемной школы в микрорайоне «Серебряный берег». Сейчас объект готов на 53%, недавно экс-подрядчик получил крупный штраф за невыполнение условий контракта.
Новый застройщик школы, как отметила Фадина, работает в соответствии с графиком контракта. Среди выполненных работ следующие: инструментальное обследование существующих конструкций здания школы, устройство стен и полов подвала 1 и 2 блоков, кирпичная кладка стен 1-го, 2-го, 3-го этажей (блоки 1 — 6).
Статус работ по блокам выглядит так: блок 1 — усиление простенков 1 этаж 1 блока — 30%, блок 2 — усиление простенков 1 этаж 100%, блок 3 — штукатурка 1 этаж 100%, блок 4 — кладка парапета — 100%, вентиляционная камера на кровле — 100%; штукатурка 1 этажа — 70%, блок 5 — монтаж оконных блоков — 40%, устройство перегородок из газобетона на 2-м этаже — 100%, блок 6 — монтаж оконных блоков — 40%, покрытие — 80%, кладка парапета — 65%, монтаж радиаторов отопления 1 этажа — 95%, обвязка радиаторов отопления — 89%.
Список работ, которые только предстоит завершить, такие: монтаж отопления (подвал) — 99%, монтаж вентиляции — 95%, монтаж лотков под сети электроснабжения — 95%, водоснабжение — 0%, канализация (бытовая) — 85%, канализация (ливневая) — 60%, теплоснабжение — 99%, электричество — 0%.
Напомним, что недавно в мэрии Омска снова сдвинули сроки введения школы в эксплуатацию: изначально предполагалось, что объект будет готов к июню 2024 года, но теперь завершения работ стоит ждать лишь к сентябрю 2025.