«Домклик» создал образ заемщика на вторичном рынке жилья

Средний возраст ипотечника на вторичном рынке жилья в России — 38 лет. Здесь можно выделить Северный Кавказ с более молодыми заемщиками (средний возраст — 35 лет). Немногим более половины всех выдач ипотеки на вторичку (55%) приходится на женщин. Причем в регионах юга России и Северного Кавказа доля женщин среди ипотечных заемщиков выше, чем в среднем по РФ, — около 60%. 58% заемщиков состоят в браке (в СКФО — 63%, в ДФО — 46%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года указанные значения почти не изменились.