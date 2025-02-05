«Домклик» создал образ заемщика на вторичном рынке жилья

Posted 5 февраля, 06:19
Published 5 февраля, 06:19
Modified 5 февраля, 06:21
Updated 5 февраля, 06:21
Исследуемый период — с ноября 2024 года (после того как ЦБ повысил ключевую ставку до 21%) по январь 2025 года.
Средний возраст ипотечника на вторичном рынке жилья в России — 38 лет. Здесь можно выделить Северный Кавказ с более молодыми заемщиками (средний возраст — 35 лет). Немногим более половины всех выдач ипотеки на вторичку (55%) приходится на женщин. Причем в регионах юга России и Северного Кавказа доля женщин среди ипотечных заемщиков выше, чем в среднем по РФ, — около 60%. 58% заемщиков состоят в браке (в СКФО — 63%, в ДФО — 46%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года указанные значения почти не изменились.
Зато существенно — более чем вдвое — выросли доходы покупателей недвижимости на вторичном рынке жилья — с 84 тысяч рублей до 168 тысяч рублей в среднем по России. При этом в Центральном федеральном округе медианный доход превысил среднероссийский уровень, составив 243 тысячи рублей, а в СКФО этот показатель составил всего 90 тысяч рублей.
Полученные аналитические данные также свидетельствуют, что большая часть ипотечников, приобретающих готовые квартиры, бездетны. Таких покупателей — 80%. А доля многодетных семей не существенна и едва превышает 1%. Даже на Северном Кавказе, где традиционно рожают много детей, семей с тремя детьми и более среди ипотечников на вторичке — всего 1,6%.
Самые активные покупатели готовых квартир проживают в Центральном и Приволжском федеральных округах (25,7% и 24,5% сделок соответственно). Меньше всего сделок на рынке готового жилья по стране заключается в ДФО и СКФО — всего около 5% от общего количества по РФ. Эксперты объясняют это жесткими условиями «Дальневосточной ипотеки» в ДФО и особенностями рынка предложения в СКФО (местное население предпочитает загородную недвижимость многоэтажному жилью).
При этом большинство сделок на вторичном рынке жилья в России по-прежнему заключается в крупнейших регионах — Москве и Московской области (5% и 7,7% соответственно), а также в Татарстане, Свердловской области и в Башкортостане (5,8%, 4,3% и 4,2% соответственно).