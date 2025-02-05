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Posted 5 февраля, 03:44

Published 5 февраля, 03:44

Modified 5 февраля, 05:44

Updated 5 февраля, 05:44

Школа-долгострой в Исилькуле: подробности

Долгий путь к знаниям: капитальный ремонт школы в Исилькуле приблизился к концу

5 февраля 2025, 03:44
Фото: 1MI. Школа-долгострой в Исилькуле: подробности

Проблемную школу на 550 мест в Исилькуле наконец-то достроили

Строительство учебного заведения в Омской области длилось 6 лет.

Министр образования Омской области Ольга Степанова встретилась с главой Исилькульского района Юрием Бахтиным, чтобы обсудить две важные темы: капитальный ремонт Солнцевской школы и долгожданное открытие новой школы в Исилькуле.

В Солнцевской школе идет капитальный ремонт, процесс контролирует лично Виталий Хоценко. В ближайшее время планируется завершить ремонт корпуса начальной школы.

Сейчас власти занимаются оформлением лицензии. Если все пойдет по графику, то уже в апреле начнется комплектование классов, а летом будет проведено благоустройство территории. Чиновники уверяют, что школа заработает уже 1 сентября.

Напомним, строительство школы в Исилькуле длится уже 6 лет, за это время сменилось четыре подрядчика, а против одного из них возбудили уголовное дело за хищение 58 миллионов рублей. Подробности — в нашем материале.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Лицензия#Уголовное дело#Капитальный ремонт#Исилькуль#Новая школа#Виталий Хоценко#Министр образования#Подрядчики#Солнцевская школа
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