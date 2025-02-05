Долгий путь к знаниям: капитальный ремонт школы в Исилькуле приблизился к концу

Posted 5 февраля, 03:44
Published 5 февраля, 03:44
Modified 5 февраля, 05:44
Updated 5 февраля, 05:44
Министр образования Омской области Ольга Степанова встретилась с главой Исилькульского района Юрием Бахтиным, чтобы обсудить две важные темы: капитальный ремонт Солнцевской школы и долгожданное открытие новой школы в Исилькуле.
В Солнцевской школе идет капитальный ремонт, процесс контролирует лично Виталий Хоценко. В ближайшее время планируется завершить ремонт корпуса начальной школы.
Сейчас власти занимаются оформлением лицензии. Если все пойдет по графику, то уже в апреле начнется комплектование классов, а летом будет проведено благоустройство территории. Чиновники уверяют, что школа заработает уже 1 сентября.
Напомним, строительство школы в Исилькуле длится уже 6 лет, за это время сменилось четыре подрядчика, а против одного из них возбудили уголовное дело за хищение 58 миллионов рублей. Подробности — в нашем материале.