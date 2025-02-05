Был в бессознательном состоянии: росгвардейцы спасли омича на автобусной остановке

Posted 5 февраля, 13:30
Published 5 февраля, 13:30
Modified 5 февраля, 14:09
Updated 5 февраля, 14:09
Сегодня ночью во время патруля омские росгвардейцы заметили мужчину без сознания на одной из автобусных остановок Центрального округа. Омич лежал на скамейке в беспомощном состоянии.
Правоохранители вызвали на место скорую и оказали первую помощь 61-летнему мужчине. Он быстро пришел в себя, но не ориентировался в пространстве, не мог самостоятельно передвигаться и жаловался на острую боль в тазобедренном суставе.
Сотрудники Росгвардии помогли мужчине подняться и провели его в автомобиль бригады медиков, его увезли в больницу и оказали необходимую помощь.
Ранее Город55 рассказывал, что омские хирурги спасли пациентку от ампутации ноги после 9 месяцев борьбы с болезнью.