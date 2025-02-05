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Posted 5 февраля, 13:30

Published 5 февраля, 13:30

Modified 5 февраля, 14:09

Updated 5 февраля, 14:09

Мужчине оказали необходимую помощь

Был в бессознательном состоянии: росгвардейцы спасли омича на автобусной остановке

5 февраля 2025, 13:30
Фото: Росгвардия. Мужчине оказали необходимую помощь
Мужчина лежал без сознания на лавке в Центральном округе Омска.

Сегодня ночью во время патруля омские росгвардейцы заметили мужчину без сознания на одной из автобусных остановок Центрального округа. Омич лежал на скамейке в беспомощном состоянии.

Правоохранители вызвали на место скорую и оказали первую помощь 61-летнему мужчине. Он быстро пришел в себя, но не ориентировался в пространстве, не мог самостоятельно передвигаться и жаловался на острую боль в тазобедренном суставе.

Сотрудники Росгвардии помогли мужчине подняться и провели его в автомобиль бригады медиков, его увезли в больницу и оказали необходимую помощь.

Ранее Город55 рассказывал, что омские хирурги спасли пациентку от ампутации ноги после 9 месяцев борьбы с болезнью.

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