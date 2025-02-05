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Posted 5 февраля, 11:15

Published 5 февраля, 11:15

Modified 5 февраля, 11:15

Updated 5 февраля, 11:15

Будущее начинается здесь: Омский НПЗ готовит для себя молодых специалистов

Будущее начинается здесь: Омский НПЗ готовит для себя молодых специалистов

5 февраля 2025, 11:15
Фото: Римма Злацовская.
ОНПЗ поможет омичам бесплатно освоить востребованные профессии в нефтеперерабатывающей отрасли и получить гарантированное трудоустройство.

Омский нефтеперерабатывающий завод и Омский промышленно-экономический колледж запустили совместную программу обучения, благодаря которой жители региона смогут бесплатно получить рабочую специальность и устроиться на завод. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Профессионалитет».

С 1 сентября 2025 года на базе ОПЭК начнет работу региональный центр подготовки специалистов рабочих профессий. Он предложит обучение по девяти направлениям, среди которых самые востребованные на ОНПЗ:

  • Оператор технологических установок;
  • Слесарь по ремонту технологических установок;
  • Машинист компрессорных установок.

Директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин подчеркнул, что программа ориентирована на практику, что позволит студентам не просто изучать теорию, а сразу учиться работать на реальном производстве.

«Сегодня важно обучать молодежь профессиям, которые действительно необходимы на рынке труда. Наша совместная работа с Омским НПЗ по программе „Профессионалитет“ позволит выйти на новый уровень подготовки квалифицированных кадров», — сказал руководитель ОПЭК.

Генеральный директор ОНПЗ отметил, что проект «Профессионалитет» позволит молодежи осознанно выбирать профессию и строить карьеру на заводе.

«Высококвалифицированный специалист — основа современного нефтеперерабатывающего производства. Омский НПЗ системно занимается ранней профориентацией и подготовкой новых поколений сотрудников», — сообщил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

По окончании обучения выпускники получат востребованную рабочую профессию и гарантированную возможность трудоустроиться на ОНПЗ.

Узнать подробности поступления на «Профессионалитет» абитуриенты могут у своих учителей и в районных комитетах образования.

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#Риана Дязанцева#Омск#Молодежь#Обучение#Трудоустройство#Омский НПЗ#Профориентация#Рабочие специальности#Профессионалитет#Омский промышленно-экономический колледж
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