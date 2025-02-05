Будущее начинается здесь: Омский НПЗ готовит для себя молодых специалистов

Posted 5 февраля, 11:15
Published 5 февраля, 11:15
Modified 5 февраля, 11:15
Updated 5 февраля, 11:15
Омский нефтеперерабатывающий завод и Омский промышленно-экономический колледж запустили совместную программу обучения, благодаря которой жители региона смогут бесплатно получить рабочую специальность и устроиться на завод. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Профессионалитет».
С 1 сентября 2025 года на базе ОПЭК начнет работу региональный центр подготовки специалистов рабочих профессий. Он предложит обучение по девяти направлениям, среди которых самые востребованные на ОНПЗ:
Директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин подчеркнул, что программа ориентирована на практику, что позволит студентам не просто изучать теорию, а сразу учиться работать на реальном производстве.
«Сегодня важно обучать молодежь профессиям, которые действительно необходимы на рынке труда. Наша совместная работа с Омским НПЗ по программе „Профессионалитет“ позволит выйти на новый уровень подготовки квалифицированных кадров», — сказал руководитель ОПЭК.
Генеральный директор ОНПЗ отметил, что проект «Профессионалитет» позволит молодежи осознанно выбирать профессию и строить карьеру на заводе.
«Высококвалифицированный специалист — основа современного нефтеперерабатывающего производства. Омский НПЗ системно занимается ранней профориентацией и подготовкой новых поколений сотрудников», — сообщил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
По окончании обучения выпускники получат востребованную рабочую профессию и гарантированную возможность трудоустроиться на ОНПЗ.
Узнать подробности поступления на «Профессионалитет» абитуриенты могут у своих учителей и в районных комитетах образования.