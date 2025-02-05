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Posted 5 февраля, 11:38

Published 5 февраля, 11:38

Modified 5 февраля, 11:38

Updated 5 февраля, 11:38

Болельщики омской команды

Будь в игре: какие памятные вещи для фанатов «Авангарда» продают в Омске

5 февраля 2025, 11:38
Фото: ХК «Авангард». Болельщики омской команды
Помимо атрибутики в официальных магазинах клуба, омичи могут приобрести памятные вещи от других болельщиков.

Как правило, у каждого болельщика есть хотя бы одна вещь с символикой любимой команды, омичи не являются исключением. На матчи «Авангарда» зрители приходят в кепках с ястребом, шарфах красно-черной расцветки, джерси с автографами любимых игроков и с другой атрибутикой. Помимо товаров в официальных магазинах клуба, фанаты могут приобрести памятные вещи от других болельщиков. Расскажем, что предлагают омичи на сайте «Авито».

Книга об истории «Авангарда»

Первый вариант — книга об истории клуба, выпушенная к шестидесятилетию «Авангарда». В объявлении продавец рассказал, что издание находится в хорошем состоянии, следы использования видны только на обложке. Эта книга подойдет тем, кто хочет более подробно узнать историю омского хоккейного клуба, как и когда «Авангард» стал одним из лидеров российского хоккея с шайбой. Цена такой книги — 333 рубля.

Книга об истории «Авангарда»
Книга об истории «Авангарда». Фото: Авито

Фирменный бомбер

На том же сайте продают бомбер с фирменной символикой «Авангарда». Куртка сшита из ткани тематических цветов — красного и черного, также на ней есть вышивки в виде буквы «А» и ястреба. Эта птица — талисман хоккейного клуба, ее быстрый и инициативный стиль атаки соответствует манере ведения игры «Авангарда». Интересная деталь есть и на спине — там расположен большой логотип клуба. Купить такой бомбер можно за 9 990 рублей.

Бомбер
Бомбер. Фото: Авито

Джерси старого образца

В дополнение к бомберу болельщики могут приобрести фирменный хоккейный джерси прямиком из начала нулевых. Такая вещь в гардеробе фаната сразу покажет, кто десятилетиями болеет за омских хоккеистов и радуется их успехам.

Это джерси — форма сезона 2004–2005. Для покупки доступно несколько вариантов с фамилиями чемпионского состава того года — Дмитрия Затонского, Олега Твердовского, Максима Соколова и Томаша Власака. На груди гордо красуется надпись «Омские ястребы» — это молодежная команда клуба, выступающая в МХЛ. На Авито в Омске джерси можно приобрести за 4 990 рублей.

Джерси
Джерси. Фото: Авито

Рюкзак с символикой команды

Завершить образ болельщика «Авангарда» поможет рюкзак, который отлично подойдет как для походов на тренировки, так и для учебы в школе. Рюкзак выполнен в универсальном черном цвете, на нем вышит все тот же ястреб и надпись AVANGARD, обведенная красным цветом. Из объявления следует, что ранец вместительный и имеет сетку для небольших предметов, прорезиненное отверстие для вывода наушников, а также застежку ремешков. Его стоимость составляет 4 490 рублей.

Рюкзак
Рюкзак. Фото: Авито

Напомним, что недавно в Кельне немецкий фан-клуб «Авангарда» German Hawks встретился с травмированным «ястребом» Ридом Буше, который проходит там восстановление после травмы. Нападающий получил перелом лицевой кости в матче с «Салаватом Юлаевым» и вернется на лед не раньше чем через несколько недель.

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