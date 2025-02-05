Будь в игре: какие памятные вещи для фанатов «Авангарда» продают в Омске

Завершить образ болельщика «Авангарда» поможет рюкзак, который отлично подойдет как для походов на тренировки, так и для учебы в школе. Рюкзак выполнен в универсальном черном цвете, на нем вышит все тот же ястреб и надпись AVANGARD, обведенная красным цветом. Из объявления следует, что ранец вместительный и имеет сетку для небольших предметов, прорезиненное отверстие для вывода наушников, а также застежку ремешков. Его стоимость составляет 4 490 рублей.