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Posted 4 февраля, 05:04

Published 4 февраля, 05:04

Modified 4 февраля, 05:06

Updated 4 февраля, 05:06

Стало известно, какие выплаты получат ветераны Омской области ко Дню Победы в ВОВ

Ветераны Омской области получат дополнительные выплаты к 80-летию Победы

4 февраля 2025, 05:04
Фото: 1MI. Стало известно, какие выплаты получат ветераны Омской области ко Дню Победы в ВОВ
Деньги придут на счета автоматически — никаких заявлений подавать не нужно.

Отделение Социального фонда России по Омской области сообщает, что к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ветераны региона получат разовые выплаты.

Кто и сколько получит

80 тысяч рублей

  • Участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
  • Вдовы фронтовиков;
  • Жители Омской области, пережившие блокаду Ленинграда;
  • Бывшие узники концлагерей, которые были детьми во время войны.

55 тысяч рублей

  • Труженики тыла — те, кто работал в годы войны не менее шести месяцев.

Когда придут деньги

Выплаты переведут в апреле — мае 2025 года вместе с пенсией.

Такие разовые выплаты ветеранам уже перечисляли к предыдущим юбилеям Победы. В 2025 году, помимо крупных выплат, ветераны также получат традиционные 10 тысяч рублей, которые государство перечисляет каждый год.

Напомним, ранее Город55 подробно писал о выплатах отдельным категориям граждан ко Дню Победы в ВОВ.

В Омской области планируют увеличить ежегодные выплаты ко Дню Победы в ВОВ
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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Пенсия#Великая Отечественная война#Ветераны#Победа#Выплаты#Социальный фонд России
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