Ветераны Омской области получат дополнительные выплаты к 80-летию Победы

Posted 4 февраля, 05:04
Published 4 февраля, 05:04
Modified 4 февраля, 05:06
Updated 4 февраля, 05:06
Отделение Социального фонда России по Омской области сообщает, что к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ветераны региона получат разовые выплаты.
80 тысяч рублей
55 тысяч рублей
Выплаты переведут в апреле — мае 2025 года вместе с пенсией.
Такие разовые выплаты ветеранам уже перечисляли к предыдущим юбилеям Победы. В 2025 году, помимо крупных выплат, ветераны также получат традиционные 10 тысяч рублей, которые государство перечисляет каждый год.
Напомним, ранее Город55 подробно писал о выплатах отдельным категориям граждан ко Дню Победы в ВОВ.