В Омской области вырос уровень распространения острых респираторных инфекций

Posted 4 февраля, 06:17
Published 4 февраля, 06:17
Modified 4 февраля, 06:19
Updated 4 февраля, 06:19
В Омской области продолжается эпидемический период заболеваемости ОРВ. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, за 5-ю неделю года (с 27 января по 2 февраля) показатель заболеваемости ОРВ составил 49,5 на 10 тысяч человек населения. Это на 68,4% ниже эпидемического уровня, но при этом заметно выше, чем в самом начале года: коффициент за первые 3 недели — 43,7 на 10 тысяч.
«По данным лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов за 5 неделю 2025 года заболеваемость населения обусловлена циркуляцией вирусов новой коронавирусной инфекции COVID-19, вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии», — уточнили в пресс-службе ведомства.
На ковид приходится 60,7%, на грипп — 21,4%. Остальное — это риновирусы (12,5%), сезонные коронавирусы, респираторно- синцитиальные вирусы и бокавирусы (по 1,8%).
На данный момент более 920 тысяч жителей Омской области привиты (в том числе более 280 тысяч детей). Роспотребнадзор в очередной раз напоминает о важности профилактики: нужно избегать массовых скоплений людей, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки. При появлении первых симптомов важно не заниматься самолечением, а идти к врачу.