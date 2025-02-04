В Омской области вырос уровень распространения острых респираторных инфекций

В Омской области продолжается эпидемический период заболеваемости ОРВ. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, за 5-ю неделю года (с 27 января по 2 февраля) показатель заболеваемости ОРВ составил 49,5 на 10 тысяч человек населения. Это на 68,4% ниже эпидемического уровня, но при этом заметно выше, чем в самом начале года: коффициент за первые 3 недели — 43,7 на 10 тысяч.