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Posted 4 февраля, 06:17

Published 4 февраля, 06:17

Modified 4 февраля, 06:19

Updated 4 февраля, 06:19

В Омской области вырос уровень распространения ОРВ

В Омской области вырос уровень распространения острых респираторных инфекций

4 февраля 2025, 06:17
Фото: 1MI.

В Омской области вырос уровень распространения ОРВ

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В Омской области продолжается эпидемический период заболеваемости ОРВ. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, за 5-ю неделю года (с 27 января по 2 февраля) показатель заболеваемости ОРВ составил 49,5 на 10 тысяч человек населения. Это на 68,4% ниже эпидемического уровня, но при этом заметно выше, чем в самом начале года: коффициент за первые 3 недели — 43,7 на 10 тысяч.

«По данным лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов за 5 неделю 2025 года заболеваемость населения обусловлена циркуляцией вирусов новой коронавирусной инфекции COVID-19, вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На ковид приходится 60,7%, на грипп — 21,4%. Остальное — это риновирусы (12,5%), сезонные коронавирусы, респираторно- синцитиальные вирусы и бокавирусы (по 1,8%).

На данный момент более 920 тысяч жителей Омской области привиты (в том числе более 280 тысяч детей). Роспотребнадзор в очередной раз напоминает о важности профилактики: нужно избегать массовых скоплений людей, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки. При появлении первых симптомов важно не заниматься самолечением, а идти к врачу.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Роспотребнадзор#Новости#Грипп#ОРВ
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