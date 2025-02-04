В Омской области для участков в районе легендарных Пяти озер ищут инвесторов

Posted 4 февраля, 12:45
Published 4 февраля, 12:45
Modified 4 февраля, 13:08
Updated 4 февраля, 13:08
В Омской области стартовал проект «Земля для туризма». По задумке, он должен помочь повысить приток турусов в регион. Специальный штаб уже определил территории, на которых в будущем расположатся рекреационные зоны.
В список вошли три земельных участка площадью 53 га в районе легендарных Пяти озер. Речь идет об участке в 1000 м от озера Линево (180 568,00 кв. м) и двух участках у озера Щучье (340 200,00 и 6 393,00 кв. м). В Росреестре отметили, что все они имеют необходимые разрешения для строительства объектов такого рода.
В будущем Министерство культуры Омской области рассмотрит еще 23 региональные достопримечательности, которые смогут привлечь инвестиции.
Ранее Город55 писал о семи местах в Омской области, где можно интересно и необычно провести зимние выходные.