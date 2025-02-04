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Posted 4 февраля, 12:45

Published 4 февраля, 12:45

Modified 4 февраля, 13:08

Updated 4 февраля, 13:08

Туризм в Омской области

В Омской области для участков в районе легендарных Пяти озер ищут инвесторов

4 февраля 2025, 12:45
Фото: 1MI. Туризм в Омской области
Три участка в этом районе начнут облагораживать в рамках проекта «Земля для туризма».

В Омской области стартовал проект «Земля для туризма». По задумке, он должен помочь повысить приток турусов в регион. Специальный штаб уже определил территории, на которых в будущем расположатся рекреационные зоны.

В список вошли три земельных участка площадью 53 га в районе легендарных Пяти озер. Речь идет об участке в 1000 м от озера Линево (180 568,00 кв. м) и двух участках у озера Щучье (340 200,00 и 6 393,00 кв. м). В Росреестре отметили, что все они имеют необходимые разрешения для строительства объектов такого рода.

В будущем Министерство культуры Омской области рассмотрит еще 23 региональные достопримечательности, которые смогут привлечь инвестиции.

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