В Омской области скоро снова объявят режим «черного неба»

Posted 4 февраля, 11:57
Published 4 февраля, 11:57
Modified 4 февраля, 11:59
Updated 4 февраля, 11:59
В Обь-Иртышском УГМС жителей Омской области предупредили о приближении очередного режима НМУ. Он будет действовать на территории региона с 18:00 4 февраля до 8:00 5 февраля. Во время неблагоприятных метеорологических условий в атмосферном воздухе будут плохо рассеиваться вредные примеси.
«Уровень загрязнения атмосферного воздуха повышенный», — добавили в Обь-Иртышском УГМС после наблюдения за качеством воздуха во всех округах города.
Напомним, что недавно жители Левого берега Омска пожаловались на зловонную лужу из канализационных стоков прямо во дворе жилого дома. По словам местных, проблема сохраняется уже неделю, но спецслужбы бездействуют.