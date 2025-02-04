В Омской области скоро снова объявят режим «черного неба»

В Обь-Иртышском УГМС жителей Омской области предупредили о приближении очередного режима НМУ. Он будет действовать на территории региона с 18:00 4 февраля до 8:00 5 февраля. Во время неблагоприятных метеорологических условий в атмосферном воздухе будут плохо рассеиваться вредные примеси.