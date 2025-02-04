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Posted 4 февраля, 10:19

Published 4 февраля, 10:19

Modified 4 февраля, 10:21

Updated 4 февраля, 10:21

Омичку, запретившую сыну окончить школу, привлекли к суду

В Омской области привлекли к суду женщину, которая запретила сыну окончить школу

4 февраля 2025, 10:19

Омичку, запретившую сыну окончить школу, привлекли к суду

По данным истца, ответчица не дает подростку участвовать в обязательном собеседовании по русскому языку.

Комитет по образованию Азовского немецкого муниципального района Омской области подал в суд иск против местной жительницы. Чиновники заявляют, что женщина не дает своему сыну окончить школу.

Как рассказали в пресс-службе Омского областного суда, ученик 9-го класса азовской гимназии отказался от участия в обязательном итоговом собеседовании по русскому языку, из-за чего не прошел государственную итоговую аттестацию. По данным истца, все дело в родителях, которые решили не писать заявление на участие в собеседовании и запретили делать это сыну.

«Согласно статье 43 Конституции РФ, получение основного общего образования является обязательным для каждого гражданина страны», — уточняют в связи с этим в Омском областном суде.

Теперь в комитете по образованию хотят, чтобы суд обязал мать подростка «устранить препятствия в получении несовершеннолетним основного общего образования». Иск принял к производству, назначено предварительное заседание.

Напомним: в январе Город55 писал о том, как в ближайшее время изменится система ЕГЭ.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Суд#Новости
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