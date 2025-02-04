В Омской области привлекли к суду женщину, которая запретила сыну окончить школу

Posted 4 февраля, 10:19
Published 4 февраля, 10:19
Modified 4 февраля, 10:21
Updated 4 февраля, 10:21
Комитет по образованию Азовского немецкого муниципального района Омской области подал в суд иск против местной жительницы. Чиновники заявляют, что женщина не дает своему сыну окончить школу.
Как рассказали в пресс-службе Омского областного суда, ученик 9-го класса азовской гимназии отказался от участия в обязательном итоговом собеседовании по русскому языку, из-за чего не прошел государственную итоговую аттестацию. По данным истца, все дело в родителях, которые решили не писать заявление на участие в собеседовании и запретили делать это сыну.
«Согласно статье 43 Конституции РФ, получение основного общего образования является обязательным для каждого гражданина страны», — уточняют в связи с этим в Омском областном суде.
Теперь в комитете по образованию хотят, чтобы суд обязал мать подростка «устранить препятствия в получении несовершеннолетним основного общего образования». Иск принял к производству, назначено предварительное заседание.
Напомним: в январе Город55 писал о том, как в ближайшее время изменится система ЕГЭ.