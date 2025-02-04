В Омской области привлекли к суду женщину, которая запретила сыну окончить школу

Как рассказали в пресс-службе Омского областного суда, ученик 9-го класса азовской гимназии отказался от участия в обязательном итоговом собеседовании по русскому языку, из-за чего не прошел государственную итоговую аттестацию. По данным истца, все дело в родителях, которые решили не писать заявление на участие в собеседовании и запретили делать это сыну.