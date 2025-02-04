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Posted 4 февраля, 06:13

Published 4 февраля, 06:13

Modified 4 февраля, 06:15

Updated 4 февраля, 06:15

В Омской области взыскали компенсацию для пострадавшего на производстве

В Омской области пострадавший на производстве получил компенсацию спустя 24 года

4 февраля 2025, 06:13
Фото: 1MI. В Омской области взыскали компенсацию для пострадавшего на производстве
Мужчине выплатили меньше миллиона рублей за потерянную руку.

Судебные приставы Омской области помогли жителю села Еремеевка получить компенсацию за травму, полученную на работе 24 года назад. Мужчина, работая трактористом в местном аграрном предприятии, получил серьезные травмы, которые оставили его инвалидом на всю жизнь.

В 28 лет, выполняя поручение на предприятии, омич работал с зернодробилкой, подключенной к трактору. Во время работы его захватил не огражденный карданный вал машины, что привело к тяжелым травмам: открытая черепно-мозговая травма, перелом черепа и травматический отрыв левой верхней конечности.

После этого здоровье омича значительно ухудшилось, он был вынужден уйти с работы, а личная жизнь разрушилась. Вместе с тем, мужчина не мог найти работу по своей специальности из-за физической невозможности выполнять труд.

Суд удовлетворил иск и постановил взыскать с сельхозпредприятия «Еремеевский» 703 тысячи рублей компенсации за моральный вред. Когда решение вступило в силу, судебные приставы приступили к исполнению. Руководству предприятия разъяснили, что в случае отказа от выплаты будут применены принудительные меры, а также наложены аресты на имущество и деньги предприятия.

В результате компенсацию выплатили полностью. А за несвоевременную выплату предприятие обязано заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Напомним, ранее Город55 писал, что семья утонувшей в колодце девочки добилась компенсации.

Семья девочки, утонувшей в колодце в Омской области, получит компенсацию
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#Риана Дязанцева#Происшествия#Омск#Омская область#Судебные приставы#Травма на производстве#Штраф#Компенсация#Моральный вред#Тракторист#Аграрное предприятие
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