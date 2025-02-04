В Омской области пострадавший на производстве получил компенсацию спустя 24 года

Posted 4 февраля, 06:13
Published 4 февраля, 06:13
Modified 4 февраля, 06:15
Updated 4 февраля, 06:15
Судебные приставы Омской области помогли жителю села Еремеевка получить компенсацию за травму, полученную на работе 24 года назад. Мужчина, работая трактористом в местном аграрном предприятии, получил серьезные травмы, которые оставили его инвалидом на всю жизнь.
В 28 лет, выполняя поручение на предприятии, омич работал с зернодробилкой, подключенной к трактору. Во время работы его захватил не огражденный карданный вал машины, что привело к тяжелым травмам: открытая черепно-мозговая травма, перелом черепа и травматический отрыв левой верхней конечности.
После этого здоровье омича значительно ухудшилось, он был вынужден уйти с работы, а личная жизнь разрушилась. Вместе с тем, мужчина не мог найти работу по своей специальности из-за физической невозможности выполнять труд.
Суд удовлетворил иск и постановил взыскать с сельхозпредприятия «Еремеевский» 703 тысячи рублей компенсации за моральный вред. Когда решение вступило в силу, судебные приставы приступили к исполнению. Руководству предприятия разъяснили, что в случае отказа от выплаты будут применены принудительные меры, а также наложены аресты на имущество и деньги предприятия.
В результате компенсацию выплатили полностью. А за несвоевременную выплату предприятие обязано заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Напомним, ранее Город55 писал, что семья утонувшей в колодце девочки добилась компенсации.