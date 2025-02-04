В Омской области пострадавший на производстве получил компенсацию спустя 24 года

Суд удовлетворил иск и постановил взыскать с сельхозпредприятия «Еремеевский» 703 тысячи рублей компенсации за моральный вред. Когда решение вступило в силу, судебные приставы приступили к исполнению. Руководству предприятия разъяснили, что в случае отказа от выплаты будут применены принудительные меры, а также наложены аресты на имущество и деньги предприятия.