В омской налоговой рассказали, какие льготы положены участникам СВО и их семьям

Posted 4 февраля, 08:47
Published 4 февраля, 08:47
Modified 4 февраля, 08:49
Updated 4 февраля, 08:49
В УФНС России по Омской области Городу55 рассказали, какие налоговые льготы положены участникам специальной военной операции и членам их семей в 2025 году. Так, эту категорию граждан освобождают от уплаты налога на имущество физических лиц.
«Льгота предоставляется налоговым органом по месту нахождения недвижимого имущества: для одного объекта налогообложения каждого вида: квартиры, ее части или комнаты, жилого дома или его части, гаража или машино-места; в размере подлежащего уплате налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого в предпринимательской деятельности», — сообщили в налоговой службе.
Под льготу не попадают торгово-офисные здания, а также объекты, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей.
В УФНС добавили, что сейчас в Омской области продляют льготы по транспортному налогу на 2024 год для участников спецоперации и членов их семей. В настоящее время они могут воспользоваться льготой по налогу на легковой автомобиль, мотоцикл или мотороллер за 2022 и 2023 годы.
«Без заявления льгота может применяться при расчете налога на основании сведений, полученных налоговыми органами от органов или иных лиц, уполномоченных федеральными органами исполнительной власти, федеральными государственными органами, где предусмотрена военная и приравненная к ней служба», — сообщили в УФНС.
В случае необходимости участники СВО и члены их семей могут обратиться в налоговую службу: через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ, по почте.
Ранее Город55 рассказывал, что дачникам из Осташково, чьи участки пострадали от потопа, компенсируют земельный налог.