В омской налоговой рассказали, какие льготы положены участникам СВО и их семьям

В УФНС добавили, что сейчас в Омской области продляют льготы по транспортному налогу на 2024 год для участников спецоперации и членов их семей. В настоящее время они могут воспользоваться льготой по налогу на легковой автомобиль, мотоцикл или мотороллер за 2022 и 2023 годы.