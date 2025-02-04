В Омске за 150 миллионов выставили на продажу имущественный комплекс рядом с СибАДИ

Posted 4 февраля, 11:01
Published 4 февраля, 11:01
Modified 4 февраля, 11:34
Updated 4 февраля, 11:34
На сайте Авито появилось объявление о продаже имущественного комплекса, расположенного в Омске по адресу проспект Мира, 3. Речь идет о группе из 6 зданий, принадлежащих «СоюзДорНИИ», которые продаются вместе с земельным участком под ними общей площадью примерно 1 гектар.
«Прекрасная транспортная доступность, огороженная территория, большая парковкa для арендаторов и их посетителей, — говорится в объявлении. — К основному зданию пристроен производственный корпус площадью 572 кв. метра. Практически все помещения заняты арендаторами…».
Продавец оценил весь этот имущественный комплекс в 149,999 млн рублей (58 тысяч рублей за квадратный метр). По его мнению, помещения подойдут «компании с потребностями в складских и производственных помещениях, а также для ведения арендного бизнеса».
Сейчас, по данным 2ГИС, в зданиях «СоюзДорНИИ» находятся несколько автошкол, багетная мастерская, студия танца на пилоне, магазин одежды, управляющая компания, магазин сладких подарков.
Месяц назад Город55 писал о том, что на Авито выставили на продажу кофейню-вафельную в Кировском округе за 650 тысяч рублей.