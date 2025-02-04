gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 11:01

Published 4 февраля, 11:01

Modified 4 февраля, 11:34

Updated 4 февраля, 11:34

В Омске за 150 миллионов выставили на продажу имущественный комплекс рядом с СибАДИ

В Омске за 150 миллионов выставили на продажу имущественный комплекс рядом с СибАДИ

4 февраля 2025, 11:01
Фото: Яндекс.Карты.
Продавец оценил здания с землей под ними в 150 млн рублей.

На сайте Авито появилось объявление о продаже имущественного комплекса, расположенного в Омске по адресу проспект Мира, 3. Речь идет о группе из 6 зданий, принадлежащих «СоюзДорНИИ», которые продаются вместе с земельным участком под ними общей площадью примерно 1 гектар.

«Прекрасная транспортная доступность, огороженная территория, большая парковкa для арендаторов и их посетителей, — говорится в объявлении. — К основному зданию пристроен производственный корпус площадью 572 кв. метра. Практически все помещения заняты арендаторами…».

Продавец оценил весь этот имущественный комплекс в 149,999 млн рублей (58 тысяч рублей за квадратный метр). По его мнению, помещения подойдут «компании с потребностями в складских и производственных помещениях, а также для ведения арендного бизнеса».

Сейчас, по данным 2ГИС, в зданиях «СоюзДорНИИ» находятся несколько автошкол, багетная мастерская, студия танца на пилоне, магазин одежды, управляющая компания, магазин сладких подарков.

Месяц назад Город55 писал о том, что на Авито выставили на продажу кофейню-вафельную в Кировском округе за 650 тысяч рублей.

Слон от Собчак, кокошник от Чумы: на Авито начали продавать вещи от знаменитостей
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Омск#Новости#Авито#Продажа недвижимости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика