В Омске вырос спрос на «вторичку». Рассказываем, что происходит с рынком недвижимости

По сравнению с концом 2023 года в IV квартале 2024 года сильнее всего предложение увеличилось в Омске (+60%), Кирове (+51%), Кемерове (+47%), Челябинске и Улан-Удэ (+42%), а также в Самаре (+40%). В Омске наибольший рост наблюдался в сегменте однокомнатных квартир (+86%), двухкомнатных (+60%) и студий (+58%).