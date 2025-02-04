В Омске вырос спрос на «вторичку». Рассказываем, что происходит с рынком недвижимости

Posted 4 февраля, 11:15
Published 4 февраля, 11:15
Modified 4 февраля, 11:43
Updated 4 февраля, 11:43
В Омске под конец 2024 года увеличились предложение и спрос на покупку однокомнатных квартир. Похожая тенденция наблюдается и в других российских регионах. Данные Городу55 предоставили в компании «Авито Недвижимость».
По сравнению с концом 2023 года в IV квартале 2024 года сильнее всего предложение увеличилось в Омске (+60%), Кирове (+51%), Кемерове (+47%), Челябинске и Улан-Удэ (+42%), а также в Самаре (+40%). В Омске наибольший рост наблюдался в сегменте однокомнатных квартир (+86%), двухкомнатных (+60%) и студий (+58%).
Спрос на вторичное жилье в целом по стране по сравнению с IV кварталом 2023 года практически не изменился. Но отдельно в Омске на 10% вырос интерес к однокомнатным квартирам.
«Одним из главных драйверов активности на вторичном рынке в IV квартале стали альтернативные сделки, когда новое жилье приобретается за счет средств от продажи предыдущей недвижимости. Например, если людям необходимо купить более просторное жилье из-за пополнения семьи или, наоборот, разъехаться с детьми и приобрести несколько компактных квартир вместо одной большой», — рассказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
Омский специалист по недвижимости Василий Стародубцев рассказал Городу55, что в конце года всегда наблюдается повышенный спрос на недвижимость.
«С каждым годом рынок „вторички“ становился все хуже и хуже. Но по IV кварталу можно сказать одно: у кого была цель по покупке недвижимости, те планировали под конец года решить этот вопрос. Декабрь традиционно считается лучшим месяцем по продаже вторичного жилья», — рассказал Стародубцев.
Спрос на недвижимость подогрели и слухи о резком ослаблении курса рубля в 2025 году, считает специалист.
«Также от застройщиков были акции по продаже нового жилья взамен старого — трейд-ин. Например, можно было свою квартиру продать за 5 млн, а купить новую за 7 млн, добавив недостающие деньги. Часто люди так делают, когда хотят увеличить свою жилую площадь», — добавил Василий Стародубцев.
К концу года средняя стоимость квартиры в Омске составила 5,5 млн рублей, стоимость квадратного метра — 107 тысяч рублей.
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