В Омске произошло новое отключение отопления и горячей воды

В Амурском поселке Омска сегодня, 4 февраля, произошло очередное отключение отопления и горячей воды. Это коснулось жителей 35 многоквартирных домов на улицах Завертяева, Ядринцева, Краснознаменной и Стороженко, а также 2 детских садов и 6 административных зданий.