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Posted 4 февраля, 08:38

Published 4 февраля, 08:38

Modified 4 февраля, 08:40

Updated 4 февраля, 08:40

Жителям Амурского поселка отключили отопление и горячую воду

В Омске произошло новое отключение отопления и горячей воды

4 февраля 2025, 08:38

Жителям Амурского поселка отключили отопление и горячую воду

Это связано с ремонтом, который проводит «Тепловая компания».

В Амурском поселке Омска сегодня, 4 февраля, произошло очередное отключение отопления и горячей воды. Это коснулось жителей 35 многоквартирных домов на улицах Завертяева, Ядринцева, Краснознаменной и Стороженко, а также 2 детских садов и 6 административных зданий.

В уведомлении от «Тепловой компании» уточняется, что причина отключения — ремонт надземного трубопровода на улице Каховского. Коммунальные блага обещают вернуть к 16.00.

Напомним: коммунальная инфраструктура Омска остается изношенной, из-за чего регулярно возникает необходимость ремонта в разных частях города. Мэр Сергей Шелест в своем недавнем интервью рассказал, что ситуация может быть улучшена за счет нового федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

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#Николай Эйхвальд#Омск#Тепловая компания#Новости#Отключения
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