В Омске произошло новое отключение отопления и горячей воды

Posted 4 февраля, 08:38
Published 4 февраля, 08:38
Modified 4 февраля, 08:40
Updated 4 февраля, 08:40
В Амурском поселке Омска сегодня, 4 февраля, произошло очередное отключение отопления и горячей воды. Это коснулось жителей 35 многоквартирных домов на улицах Завертяева, Ядринцева, Краснознаменной и Стороженко, а также 2 детских садов и 6 административных зданий.
В уведомлении от «Тепловой компании» уточняется, что причина отключения — ремонт надземного трубопровода на улице Каховского. Коммунальные блага обещают вернуть к 16.00.
Напомним: коммунальная инфраструктура Омска остается изношенной, из-за чего регулярно возникает необходимость ремонта в разных частях города. Мэр Сергей Шелест в своем недавнем интервью рассказал, что ситуация может быть улучшена за счет нового федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».