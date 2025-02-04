В Омске на улице Карла Маркса загорелась пятиэтажка: спасены дети

Posted 4 февраля, 06:31
Published 4 февраля, 06:31
Modified 4 февраля, 07:05
Updated 4 февраля, 07:05
В Омске на улице Карла Маркса произошел пожар в квартире на пятом этаже многоэтажного дома.
МЧС Омской области сообщает, что сигнал о возгорании поступил в 11:37. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, для ликвидации пожара задействованы 25 человек и 7 единиц техники.
Во время тушения огня спасены двое детей. О причинах пожара не сообщается. Напомним, ранее Город55 писал о страшном пожаре в Омской области.
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Пожар площадью 40 «квадратов» потушили в 12:44.
«Самостоятельно на улицу вышли 17 человек, в том числе трое детей», — сообщает МЧС Омской области.
Причина пожара устанавливается.