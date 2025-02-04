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Posted 4 февраля, 06:31

Published 4 февраля, 06:31

Modified 4 февраля, 07:05

Updated 4 февраля, 07:05

Пожар в Омске на улице Карла Маркса: что известно

В Омске на улице Карла Маркса загорелась пятиэтажка: спасены дети

4 февраля 2025, 06:31
Фото: Изображение Midjourney. Пожар в Омске на улице Карла Маркса: что известно
Сообщение о пожаре поступило в 11:37.

В Омске на улице Карла Маркса произошел пожар в квартире на пятом этаже многоэтажного дома.

Причины пожара неизвестны
Причины пожара неизвестны. Фото: Сообщество ВКонтакте «Инцидент Омск»

МЧС Омской области сообщает, что сигнал о возгорании поступил в 11:37. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, для ликвидации пожара задействованы 25 человек и 7 единиц техники.

Во время тушения огня спасены двое детей. О причинах пожара не сообщается. Напомним, ранее Город55 писал о страшном пожаре в Омской области.

Обновлено

Пожар площадью 40 «квадратов» потушили в 12:44.

Фото: МЧС Омской области
«Самостоятельно на улицу вышли 17 человек, в том числе трое детей», — сообщает МЧС Омской области.

Причина пожара устанавливается.

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#Риана Дязанцева#Происшествия#Омск#Пожары#Дети#МЧС#Квартира
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