Уронил телефон: в Омске подросток провалился под лед

В пресс-службе Главного управления МЧС по Омской области рассказали о ЧП, которое произошло в центре Омска сегодня, 4 февраля. 16-летний подросток, прогуливаясь по берегу Оми с другом, уронил на лед свой телефон, пошел за ним и провалился. Он смог выбраться из воды, но лед под ним затрещал, так что парню пришлось лечь и остаться на месте.