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Posted 4 февраля, 08:27

Published 4 февраля, 08:27

Modified 4 февраля, 09:54

Updated 4 февраля, 09:54

В Омске 16-летний подросток провалился под лед

Уронил телефон: в Омске подросток провалился под лед

4 февраля 2025, 08:27
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

В Омске 16-летний подросток провалился под лед

Спасатели вытащили парня с помощью веревки.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Омской области рассказали о ЧП, которое произошло в центре Омска сегодня, 4 февраля. 16-летний подросток, прогуливаясь по берегу Оми с другом, уронил на лед свой телефон, пошел за ним и провалился. Он смог выбраться из воды, но лед под ним затрещал, так что парню пришлось лечь и остаться на месте.

Второй подросток позвонил в спасательную службу. Приехавшие сотрудники МЧС с помощью штурмовой лестницы и веревки вытащили парня на берег.

В пресс-службе МЧС в связи со случившимся в очередной раз напоминают: выходить на лед нельзя, он может быть совсем тонким из-за теплой погоды. Особенно тонок лед в устьях рек, в протоках, там, где есть растительность.

Напомним: в начале января в Омске из-за слишком теплой погоды пришлось закрыть популярный каток.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#МЧС#Новости#Лед
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