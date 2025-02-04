Уронил телефон: в Омске подросток провалился под лед

Posted 4 февраля, 08:27
Published 4 февраля, 08:27
Modified 4 февраля, 09:54
Updated 4 февраля, 09:54
В пресс-службе Главного управления МЧС по Омской области рассказали о ЧП, которое произошло в центре Омска сегодня, 4 февраля. 16-летний подросток, прогуливаясь по берегу Оми с другом, уронил на лед свой телефон, пошел за ним и провалился. Он смог выбраться из воды, но лед под ним затрещал, так что парню пришлось лечь и остаться на месте.
Второй подросток позвонил в спасательную службу. Приехавшие сотрудники МЧС с помощью штурмовой лестницы и веревки вытащили парня на берег.
В пресс-службе МЧС в связи со случившимся в очередной раз напоминают: выходить на лед нельзя, он может быть совсем тонким из-за теплой погоды. Особенно тонок лед в устьях рек, в протоках, там, где есть растительность.
Напомним: в начале января в Омске из-за слишком теплой погоды пришлось закрыть популярный каток.