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Posted 4 февраля, 07:51

Published 4 февраля, 07:51

Modified 4 февраля, 11:13

Updated 4 февраля, 11:13

Температура ближайшие три дня будет комфортной

Туман и гололед: омичей предупредили о нестабильной погоде в ближайшие дни

4 февраля 2025, 07:51
Фото: 1MI. Температура ближайшие три дня будет комфортной

Омичей предупредили о сильном тумане

Синоптики прогнозируют туман на 5, 6 и 7 февраля. Днем в эти дни будет достаточно тепло, местами до -3…-5 градусов.

Ближайшие три дня в Омской области будут туманными. С этим атмосферным явлением жители региона, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, столкнутся со среды по пятницу. При этом с 5 по 7 февраля ожидается пока достаточно комфортная погода. Чуть прохладнее будет точно по ночам.

Так, в среду, 5 февраля, ночью обещают -4…-9 градусов, местами -12…-17 градусов. Днем же потеплеет до -2…-7. На следующий день в ночное время будет еще холоднее — от -14 до -19 градусов, в некоторых районах области возможно -8 градусов. В дневное время температура воздуха составит до -3. Продолжится похолодание и в пятницу, 7 февраля, когда на ночь прогнозируют -18…-23 градуса, а на день — -10…-15.

Погода на 5–7 февраля в Омской области
Погода на 5–7 февраля в Омской области. Фото: Обь-Иртышское УГМС

Из-за перепадов температуры на дорогах все дни сохранится гололедица. При этом снега до выходных не будет.

Напомним, что следующие морозы ориентировочно обрушатся на регион в середине февраля. Ранее мы, кстати, рассказывали о достаточно нестандартном начале февраля — местами воздух прогревался до плюсовой температуры.

Небольшая передышка: когда в Омскую область вернутся суровые морозы
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#Юлия Истомина#Общество#Погода#Омск#Омская область#Похолодание#Новости#Туман#Обь-Иртышское УГМС
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