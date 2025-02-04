Туман и гололед: омичей предупредили о нестабильной погоде в ближайшие дни

Так, в среду, 5 февраля, ночью обещают -4…-9 градусов, местами -12…-17 градусов. Днем же потеплеет до -2…-7. На следующий день в ночное время будет еще холоднее — от -14 до -19 градусов, в некоторых районах области возможно -8 градусов. В дневное время температура воздуха составит до -3. Продолжится похолодание и в пятницу, 7 февраля, когда на ночь прогнозируют -18…-23 градуса, а на день — -10…-15.