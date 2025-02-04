Туман и гололед: омичей предупредили о нестабильной погоде в ближайшие дни

Posted 4 февраля, 07:51
Published 4 февраля, 07:51
Modified 4 февраля, 11:13
Updated 4 февраля, 11:13
Ближайшие три дня в Омской области будут туманными. С этим атмосферным явлением жители региона, согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, столкнутся со среды по пятницу. При этом с 5 по 7 февраля ожидается пока достаточно комфортная погода. Чуть прохладнее будет точно по ночам.
Так, в среду, 5 февраля, ночью обещают -4…-9 градусов, местами -12…-17 градусов. Днем же потеплеет до -2…-7. На следующий день в ночное время будет еще холоднее — от -14 до -19 градусов, в некоторых районах области возможно -8 градусов. В дневное время температура воздуха составит до -3. Продолжится похолодание и в пятницу, 7 февраля, когда на ночь прогнозируют -18…-23 градуса, а на день — -10…-15.
Из-за перепадов температуры на дорогах все дни сохранится гололедица. При этом снега до выходных не будет.
Напомним, что следующие морозы ориентировочно обрушатся на регион в середине февраля. Ранее мы, кстати, рассказывали о достаточно нестандартном начале февраля — местами воздух прогревался до плюсовой температуры.