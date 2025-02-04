Травмированный Рид Буше встретился с болельщиками «Авангарда» в Германии

Posted 4 февраля, 09:51
Published 4 февраля, 09:51
Modified 4 февраля, 09:51
Updated 4 февраля, 09:51
В Кельне немецкий фан-клуб омского «Авангарда» German Hawks встретился с травмированным «ястребом» Ридом Буше. Болельщики сделали совместные фото с нападающим, снимки появились в телеграм-канале «Вперед, Авангард!».
«German Hawks в Кельне встретились с Ридом Буше. Приятная встреча немецких болельщиков „Авангарда“ и нашего нападающего!» — такая подпись сопровождает теплые фотографии.
Напомним, что сейчас Буше проходит лечение в Германии после перелома лицевой кости.
Рид Буше попал в список травмированных хоккеистов «Авангарда» в конце прошлого месяца. В матче с «Салаватом Юлаевым», который прошел 29 января, форварду прилетела шайба в лицо, после этого он ушел в подтрибунное помещение, но почти сразу вернулся и продолжил игру. Позже главный тренер команды Ги Буше сообщил, что форвард вернется в состав не ранее чем через три недели.
Помимо Буше сейчас в «лазарете» омского клуба находятся Владимир Ткачев, Николай Прохоркин, Майкл Маклауд, Сергей Бойков, Алекс Грант и Даниил Степанов.