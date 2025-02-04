Травмированный Рид Буше встретился с болельщиками «Авангарда» в Германии

Рид Буше попал в список травмированных хоккеистов «Авангарда» в конце прошлого месяца. В матче с «Салаватом Юлаевым», который прошел 29 января, форварду прилетела шайба в лицо, после этого он ушел в подтрибунное помещение, но почти сразу вернулся и продолжил игру. Позже главный тренер команды Ги Буше сообщил, что форвард вернется в состав не ранее чем через три недели.