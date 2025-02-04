Токсичная угроза: в двух округах Омска зафиксировали опасные уровни загрязнения

Сероводород — это токсичный газ с резким запахом, который выделяется при разложении органических веществ или в результате промышленных процессов. Даже в небольших количествах он может раздражать слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. При более высоких концентрациях возможно отравление, сопровождающееся головной болью, тошнотой и нарушением координации.