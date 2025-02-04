gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 02:26

Published 4 февраля, 02:26

Modified 4 февраля, 02:28

Updated 4 февраля, 02:28

Опасные химические элементы атаковали два округа Омска

Токсичная угроза: в двух округах Омска зафиксировали опасные уровни загрязнения

4 февраля 2025, 02:26
Фото: 1MI. Опасные химические элементы атаковали два округа Омска

В двух округах Омска снова зафиксировали превышение ПДК вредных веществ

Ситуация с загрязнением воздуха в городе остается напряженной.

В воскресенье, 2 февраля, в двух районах Омска были зафиксированы превышения допустимых норм концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили специалисты Обь-Иртышского УГМС. Пробы воздуха показали, что в Советском и Кировском округах уровень загрязнения превысил установленные нормативы.

Качество атмосферного воздуха во всех административных округах
Качество атмосферного воздуха во всех административных округах. Фото: Обь-Иртышское УГМС

В Советском округе было обнаружено повышенное содержание сероводорода. Его концентрация составила 1,1, что выше допустимого уровня.

В Кировском округе зафиксировано превышение уровня сероводорода. Его концентрация достигла 1,5, что также выше нормы.

Сероводород — это токсичный газ с резким запахом, который выделяется при разложении органических веществ или в результате промышленных процессов. Даже в небольших количествах он может раздражать слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. При более высоких концентрациях возможно отравление, сопровождающееся головной болью, тошнотой и нарушением координации.

Омичи рассказали о неприятном запахе в паблике проекта «Дыши! Омск», отмечая странный туман по всему городу.

«Левый берег — однозначно смог. Воняет гарью».
«Беспрерывная вонь уже сутки, гарь стоит опять почти на весь город, как так, почему всем все равно, никто ничего не делает, все просто терпят, окна не возможно открыть, дышать нечем, и все равно едим это молча».

Ранее Город55 уже сообщал о проблемах с качеством воздуха в Омске. В частности, в конце января опасные химические вещества были обнаружены в Центральном и Кировском округах.

Ядовитый воздух: жители Омска дышали опасными веществами на выходных
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Экология#Омск#Загрязнение воздуха#Сероводород#Советский округ#Кировский округ#Обь-Иртышское УГМС#Качество воздуха#Центральный округ#Проблемы экологии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика