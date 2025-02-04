Токсичная угроза: в двух округах Омска зафиксировали опасные уровни загрязнения

Posted 4 февраля, 02:26
Published 4 февраля, 02:26
Modified 4 февраля, 02:28
Updated 4 февраля, 02:28
В воскресенье, 2 февраля, в двух районах Омска были зафиксированы превышения допустимых норм концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили специалисты Обь-Иртышского УГМС. Пробы воздуха показали, что в Советском и Кировском округах уровень загрязнения превысил установленные нормативы.
В Советском округе было обнаружено повышенное содержание сероводорода. Его концентрация составила 1,1, что выше допустимого уровня.
В Кировском округе зафиксировано превышение уровня сероводорода. Его концентрация достигла 1,5, что также выше нормы.
Сероводород — это токсичный газ с резким запахом, который выделяется при разложении органических веществ или в результате промышленных процессов. Даже в небольших количествах он может раздражать слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. При более высоких концентрациях возможно отравление, сопровождающееся головной болью, тошнотой и нарушением координации.
Омичи рассказали о неприятном запахе в паблике проекта «Дыши! Омск», отмечая странный туман по всему городу.
«Левый берег — однозначно смог. Воняет гарью».
«Беспрерывная вонь уже сутки, гарь стоит опять почти на весь город, как так, почему всем все равно, никто ничего не делает, все просто терпят, окна не возможно открыть, дышать нечем, и все равно едим это молча».
Ранее Город55 уже сообщал о проблемах с качеством воздуха в Омске. В частности, в конце января опасные химические вещества были обнаружены в Центральном и Кировском округах.