«Свыкнуться надо уже»: Омск с самого утра утонул в бесконечных пробках

Особенно тяжело пришлось тем, кто пытался проехать по проспекту Мира в сторону Левого берега и центра города. Подъезды к мосту у Телецентра, включая проспект Мира, улицу Лукашевича и Заозерную, были окрашены на картах в красный цвет, что свидетельствовало о серьезных затруднениях в движении.