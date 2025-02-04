«Свыкнуться надо уже»: Омск с самого утра утонул в бесконечных пробках

Posted 4 февраля, 03:58
Published 4 февраля, 03:58
Modified 4 февраля, 04:00
Updated 4 февраля, 04:00
Во вторник, 4 января, утренние часы в Омске вновь превратились в настоящее испытание для водителей и пассажиров общественного транспорта. С самого утра на дорогах города образовались многокилометровые заторы, которые достигли 7 баллов по данным сервиса «Яндекс.Карты». Ситуацию усугубили многочисленные аварии и поломки общественного транспорта.
На Ленинградской площади и проспекте Карла Маркса движение было парализовано из-за сломавшихся троллейбусов. Аварии также произошли на улицах Лукашевича, Ленина, Березовая.
Особенно тяжело пришлось тем, кто пытался проехать по проспекту Мира в сторону Левого берега и центра города. Подъезды к мосту у Телецентра, включая проспект Мира, улицу Лукашевича и Заозерную, были окрашены на картах в красный цвет, что свидетельствовало о серьезных затруднениях в движении.
Пробки также образовались на улицах Герцена, Фрунзе, Ленина, Конева, Енисейской 3-й, Ленинградском мосту и улице Маршала Жукова. Эти магистрали, как и многие другие, оказались перегружены, что вызвало волну недовольства среди горожан.
Омичи активно делились своими впечатлениями в комментариях на онлайн-картах.
«Свыкнуться надо уже, я вышла на два часа раньше, все равно откисаю тут».
«Пока по Мира едешь, на Красном Пути уже все стоит, еще и такси 800 рублей, все для людей».
«Конец пробки. Каждый день стою в ней».
«Обстановка на дороге — ***».
«Как вы задрали спрашивать, что за пробка…».
«Перекресток трудно проехать что ли? Треш».
Ранее Город55 писал об опасном перекрестке в Старом Кировске, где сбивают омичей.