gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 04:43

Published 4 февраля, 04:43

Modified 4 февраля, 05:12

Updated 4 февраля, 05:12

Омские спортивные клубы получили поддержку от властей

Ставка на спорт: омские клубы получили поддержку от минспорта

4 февраля 2025, 04:43
Фото: 1MI. Омские спортивные клубы получили поддержку от властей

Омские спортклубы получили сотню миллионов на развитие

Общая сумма выделенных средств составила более 100 млн рублей.

Министерство спорта Омской области завершило отбор спортивных организаций, которые получат финансовую поддержку на покрытие расходов, связанных с их деятельностью. В конкурсе приняли участие две организации, учрежденные органами власти.

Прием заявок проходил с 24 по 29 января 2025 года, а их рассмотрение заняло один день — с 29 по 30 января. Всего поступило две заявки, обе соответствовали требованиям и не были отозваны. После изучения документов минспорта определило победителей, которым будут выделены субсидии на 2025 год.

Наибольшую финансовую поддержку получит футбольный клуб «Иртыш» — ему выделено 63,6 млн рублей. Вторым получателем субсидии стал Омский областной гандбольный клуб, которому предоставлено 40 млн рублей.

Ранее Город55 подробно изучал вопрос финансовой поддержки футбола. О том, как осуществляется финансирование омского ФК «Иртыш» — в нашем материале.

Профессиональный футбол хотят лишить бюджетных денег. Разбираем на примере «Иртыша»
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Субсидии#Гандбол#Финансовая поддержка#Министерство спорта#Спортивные организации
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика