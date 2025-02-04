Ставка на спорт: омские клубы получили поддержку от минспорта

Прием заявок проходил с 24 по 29 января 2025 года, а их рассмотрение заняло один день — с 29 по 30 января. Всего поступило две заявки, обе соответствовали требованиям и не были отозваны. После изучения документов минспорта определило победителей, которым будут выделены субсидии на 2025 год.