Ставка на спорт: омские клубы получили поддержку от минспорта

Posted 4 февраля, 04:43
Published 4 февраля, 04:43
Modified 4 февраля, 05:12
Updated 4 февраля, 05:12
Министерство спорта Омской области завершило отбор спортивных организаций, которые получат финансовую поддержку на покрытие расходов, связанных с их деятельностью. В конкурсе приняли участие две организации, учрежденные органами власти.
Прием заявок проходил с 24 по 29 января 2025 года, а их рассмотрение заняло один день — с 29 по 30 января. Всего поступило две заявки, обе соответствовали требованиям и не были отозваны. После изучения документов минспорта определило победителей, которым будут выделены субсидии на 2025 год.
Наибольшую финансовую поддержку получит футбольный клуб «Иртыш» — ему выделено 63,6 млн рублей. Вторым получателем субсидии стал Омский областной гандбольный клуб, которому предоставлено 40 млн рублей.
Ранее Город55 подробно изучал вопрос финансовой поддержки футбола. О том, как осуществляется финансирование омского ФК «Иртыш» — в нашем материале.