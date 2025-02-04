Скоро омичам станет сложнее добираться до столицы на самолете

Напомним, что лайнеры вылетели из аэропорта им. Карбышева в 18:50 и приземлялись в Домодедово в 19:30 по местному времени. Авиакомпания оставила один ежедневный прямой рейс в Москву из Омска — с вылетом с 6:45 и приземлением в 7:25. Теперь в сибирском регионе не осталось авиакомпаний, выполняющих вечерние рейсы в столицу.