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Posted 4 февраля, 13:34

Published 4 февраля, 13:34

Modified 4 февраля, 13:34

Updated 4 февраля, 13:34

В Омске скоро не останется вечерних авиарейсов в столицу

Скоро омичам станет сложнее добираться до столицы на самолете

4 февраля 2025, 13:34
Фото: 1MI. В Омске скоро не останется вечерних авиарейсов в столицу
Авиакомпания S7 решила отменить вечерние перелеты из Омска в Москву, с 6 февраля улететь в столицу можно будет только утром.

Стало известно, что с 6 февраля омичи не смогут летать в столицу вечерними авиарейсами. Компания S7, которая выполняла единственный поздний перелет по маршруту Омск-Москва, заявила о прекращении перевозок, пишет NGS55.RU.

Напомним, что лайнеры вылетели из аэропорта им. Карбышева в 18:50 и приземлялись в Домодедово в 19:30 по местному времени. Авиакомпания оставила один ежедневный прямой рейс в Москву из Омска — с вылетом с 6:45 и приземлением в 7:25. Теперь в сибирском регионе не осталось авиакомпаний, выполняющих вечерние рейсы в столицу.

В конце прошлого месяца в Омске открыли продажу туров в Турцию по цене от 64 тысяч, перелеты будет выполнять авиакомпания AZUR Air, полетная программа начнет действовать с 26 апреля.

Ожидание вместо вылета: в омском аэропорту задержались рейсы
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#Анастасия Баянова#Самолет#Омск#Омская область#Самолеты#Новости#Авиакомпании#Авиаперевозки#Авиарейсы#Авиа#Авиакомпания#Авиасообщение#Авиаперелеты
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