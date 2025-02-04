Скоро омичам станет сложнее добираться до столицы на самолете

Posted 4 февраля, 13:34
Published 4 февраля, 13:34
Modified 4 февраля, 13:34
Updated 4 февраля, 13:34
Стало известно, что с 6 февраля омичи не смогут летать в столицу вечерними авиарейсами. Компания S7, которая выполняла единственный поздний перелет по маршруту Омск-Москва, заявила о прекращении перевозок, пишет NGS55.RU.
Напомним, что лайнеры вылетели из аэропорта им. Карбышева в 18:50 и приземлялись в Домодедово в 19:30 по местному времени. Авиакомпания оставила один ежедневный прямой рейс в Москву из Омска — с вылетом с 6:45 и приземлением в 7:25. Теперь в сибирском регионе не осталось авиакомпаний, выполняющих вечерние рейсы в столицу.
В конце прошлого месяца в Омске открыли продажу туров в Турцию по цене от 64 тысяч, перелеты будет выполнять авиакомпания AZUR Air, полетная программа начнет действовать с 26 апреля.