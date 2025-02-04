Символ силы и свободы: в Омской области родился малыш с необычным именем

Posted 4 февраля, 05:42
Published 4 февраля, 05:42
Modified 4 февраля, 05:44
Updated 4 февраля, 05:44
Омские родители продолжают выбирать как классические, так и необычные имена для своих детей. Портал ЗАГС опубликовал данные о самых популярных именах среди новорожденных в регионе.
Редкие и необычные имена
Некоторые родители предпочитают выделяться, давая детям редкие имена. Так, среди девочек появились Дженифер, Надия, Руфина, Аяла и Дженни. У мальчиков встречаются такие необычные имена, как Дамиан, Спартак, Игнат, Юрий и Аркадий.
Интересно, что имя Спартак имеет греческое происхождение и связано с легендарным гладиатором и вождем восстания рабов в Древнем Риме. В истории Спартак стал символом непокорности и стремления к справедливости. Его имя часто ассоциируют с силой, мужеством и лидерскими качествами.
Классика по-прежнему в моде
Несмотря на увлечение редкими именами, большинство семей в Омске отдают предпочтение традиционным вариантам. В 2025 году самым популярным именем для девочек стала Ева — так назвали 30 малышек. Также часто встречаются Анна (26), Мария (23), Екатерина и София (по 21).
Среди мальчиков лидером стал Михаил — 38 новорожденных получили это имя. Следом идут Матвей (28), Артем (27), Дмитрий и Иван (по 25).
Матвей имеет еврейское происхождение и означает «дар Божий». В христианской традиции оно связано с апостолом Матфеем, одним из двенадцати учеников Иисуса Христа. В последние годы имя Матвей стабильно входит в топ-10 самых популярных имен в России. Его выбирают за благозвучность и легкость в произношении.
Напомним, ранее Город55 писал, что в прошлом году около 2 тысяч омичей сменили имя.