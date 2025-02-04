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Posted 4 февраля, 05:42

Published 4 февраля, 05:42

Modified 4 февраля, 05:44

Updated 4 февраля, 05:44

Какие имена выбирают для новорожденных в Омске в 2025 году

Символ силы и свободы: в Омской области родился малыш с необычным именем

4 февраля 2025, 05:42
Фото: 1MI. Какие имена выбирают для новорожденных в Омске в 2025 году

В Омской области родился мальчик с именем великого гладиатора

Выбор имени — важный момент для родителей, и, как показывает статистика, омичи предпочитают баланс между классикой и оригинальностью.

Омские родители продолжают выбирать как классические, так и необычные имена для своих детей. Портал ЗАГС опубликовал данные о самых популярных именах среди новорожденных в регионе.

Редкие и необычные имена

Редкие имена для новорожденных в Омской области
Редкие имена для новорожденных в Омской области. Фото: ЗАГС

Некоторые родители предпочитают выделяться, давая детям редкие имена. Так, среди девочек появились Дженифер, Надия, Руфина, Аяла и Дженни. У мальчиков встречаются такие необычные имена, как Дамиан, Спартак, Игнат, Юрий и Аркадий.

Интересно, что имя Спартак имеет греческое происхождение и связано с легендарным гладиатором и вождем восстания рабов в Древнем Риме. В истории Спартак стал символом непокорности и стремления к справедливости. Его имя часто ассоциируют с силой, мужеством и лидерскими качествами.

Классика по-прежнему в моде

Популярные имена для новорожденных в Омской области
Популярные имена для новорожденных в Омской области. Фото: ЗАГС

Несмотря на увлечение редкими именами, большинство семей в Омске отдают предпочтение традиционным вариантам. В 2025 году самым популярным именем для девочек стала Ева — так назвали 30 малышек. Также часто встречаются Анна (26), Мария (23), Екатерина и София (по 21).

Среди мальчиков лидером стал Михаил — 38 новорожденных получили это имя. Следом идут Матвей (28), Артем (27), Дмитрий и Иван (по 25).

Матвей имеет еврейское происхождение и означает «дар Божий». В христианской традиции оно связано с апостолом Матфеем, одним из двенадцати учеников Иисуса Христа. В последние годы имя Матвей стабильно входит в топ-10 самых популярных имен в России. Его выбирают за благозвучность и легкость в произношении.

Напомним, ранее Город55 писал, что в прошлом году около 2 тысяч омичей сменили имя.

«Он же Гоша, он же Юрий»: в 2024 году почти 2 тысячи омичей поменяли имя
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#Риана Дязанцева#Омск#Статистика#Спартак#Имена#Редкие имена#Новорожденные#Михаил#Традиционные имена#Классика
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