Сегодня в Омске: загрязнение воздуха, (не)правильное питание и «ястребы» в Германии

В Кельне немецкий фан-клуб омского «Авангарда» German Hawks встретился с травмированным «ястребом» Ридом Буше, который проходит там восстановление после травмы. Напомним, что нападающий получил перелом лицевой кости в матче с «Салаватом Юлаевым» и вернется на лед не раньше чем через несколько недель.