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Posted 4 февраля, 14:07

Published 4 февраля, 14:07

Modified 4 февраля, 14:07

Updated 4 февраля, 14:07

Иллюстрация

Сегодня в Омске: загрязнение воздуха, (не)правильное питание и «ястребы» в Германии

4 февраля 2025, 14:07
Фото: 1MI. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В двух округах Омска снова зафиксировали превышение ПДК вредных веществ

Накануне в двух округах Омска зафиксировали превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили специалисты Обь-Иртышского УГМС. Пробы воздуха показали, что проблемы с качеством воздуха наблюдаются в Советском и Кировском округах, там обнаружено повышенное содержание сероводорода.

Токсичная угроза: в двух округах Омска зафиксировали опасные уровни загрязнения
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Новость №2. В центре Омска закрывают «не выстрелившее» кафе правильного питания

Омский предприниматель Виталий Никитенко рассказал о закрытии совсем недавно открывшегося кафе правильного питания «О! ПП» в центре Омска. В запрещенной соцсети владелец объяснил причины такого решения и сообщил, что сейчас суммы его ошибок исчисляются сотнями миллионов рублей.

Не проработало и пары месяцев: в Омске на Ленина закроется кафе правильного питания
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Новость №3. Лидер «Авангарда» Буше встретился с немецкими болельщиками

В Кельне немецкий фан-клуб омского «Авангарда» German Hawks встретился с травмированным «ястребом» Ридом Буше, который проходит там восстановление после травмы. Напомним, что нападающий получил перелом лицевой кости в матче с «Салаватом Юлаевым» и вернется на лед не раньше чем через несколько недель.

Травмированный Рид Буше встретился с болельщиками «Авангарда» в Германии
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