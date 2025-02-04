Сегодня в Омске: загрязнение воздуха, (не)правильное питание и «ястребы» в Германии

Posted 4 февраля, 14:07
Published 4 февраля, 14:07
Modified 4 февраля, 14:07
Updated 4 февраля, 14:07
Новость №1. В двух округах Омска снова зафиксировали превышение ПДК вредных веществ
Накануне в двух округах Омска зафиксировали превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили специалисты Обь-Иртышского УГМС. Пробы воздуха показали, что проблемы с качеством воздуха наблюдаются в Советском и Кировском округах, там обнаружено повышенное содержание сероводорода.
Новость №2. В центре Омска закрывают «не выстрелившее» кафе правильного питания
Омский предприниматель Виталий Никитенко рассказал о закрытии совсем недавно открывшегося кафе правильного питания «О! ПП» в центре Омска. В запрещенной соцсети владелец объяснил причины такого решения и сообщил, что сейчас суммы его ошибок исчисляются сотнями миллионов рублей.
Новость №3. Лидер «Авангарда» Буше встретился с немецкими болельщиками
В Кельне немецкий фан-клуб омского «Авангарда» German Hawks встретился с травмированным «ястребом» Ридом Буше, который проходит там восстановление после травмы. Напомним, что нападающий получил перелом лицевой кости в матче с «Салаватом Юлаевым» и вернется на лед не раньше чем через несколько недель.