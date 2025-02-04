Работал «расхлябанно». В омской школе из-за подрядчика возникли проблемы с питанием

Posted 4 февраля, 06:06
Published 4 февраля, 06:06
Modified 4 февраля, 06:11
Updated 4 февраля, 06:11
Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 4 февраля, рассказал в своем телеграм-канале о ситуации с питанием в школе № 32. Ранее родители учеников пожаловались на грязную посуду и качество обедов в столовой учебного заведения.
«Сообщаю, что с 1 января в учреждении сменился подрядчик, занимающийся этим вопросом. Новый — отнесся к своим обязанностям довольно расхлябанно. Предпринимателю вынесено предупреждение, директору школы указано на недостаточный контроль. Договорились, что процесс будет отлажен. Через месяц проведем повторную проверку», — рассказал мэр.
Город55 выяснил в департамент образования мэрии, что ранее услуги питания предоставляла компания ООО НПК «Спецпитание».
«Ранее в декабре 2024 года в адрес департамента поступало обращение о наличии насекомых в одной из порций обеда для обучающихся школы Nº 32. Проведены выездные мероприятия ведомственного контроля организации питания в учреждении. Согласно объяснениям, полученным от директора учреждения, 12 декабря 2024 года в порции обеда одного из обучающихся найдено пригоревшее рисовое зерно, факт наличия насекомого не подтвержден», — сообщили в департаменте на запрос Города55.
С января питанием в школе занимается предприниматель Татьяна Бакулина. Контракт с ней был заключен в декабре 2024 года, его сумма превышает 11 млн рублей. Предприниматель также оказывает услуги питания в школе № 49 на улице Фугенфирова.
Жалоба от родителей поступила в редакцию Города55 28 января. После публикации материала Роспотребнадзор запустил проверку. Позднее в мэрии сообщили, что в январе в школе № 32 был зафиксирован случай кишечной инфекции. Ее причины остались неизвестны. По итогу проверки столовой, санитарных нарушений не нашли.