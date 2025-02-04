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Posted 4 февраля, 07:42

Published 4 февраля, 07:42

Modified 4 февраля, 07:45

Updated 4 февраля, 07:45

Программа «Время героев»: замминистра строительства Новгородской области стал омич

Программа «Время героев»: замминистра строительства Новгородской области стал омич

4 февраля 2025, 07:42
Фото: 1MI.
Николай Сергиенко с 2024 года является участником президентской программы «Время героев».

Омича Николая Сергиенко назначили заместителем министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области.

Николай Сергиенко родился в Омске в 1983 году и после окончания Новосибирского высшего военного командного училища в 2006 году служил в армии, где прошел путь от командира взвода до командира батальона. За свою службу он был награжден двумя орденами Мужества, медалью Суворова и медалью «За отвагу».

Мужчина с мая 2024 года является участником программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным и реализуемой ВШГУ.

Программа «Время героев» предоставляет уникальную возможность людям, которые посвятили свою жизнь защите страны, продолжить свою деятельность на государственной службе. Как отметил Сергиенко, в рамках программы участники получают ценные знания и навыки, знакомятся с успешными управленцами, а также изучают лучшие практики работы в разных регионах России.

В ходе стажировки омич под руководством губернатора Новгородской области Андрея Никитина активно погружался в работу различных министерств, особое внимание уделяя строительной отрасли.

«Особое внимание я уделял строительной отрасли — это один из ключевых драйверов развития региона. Поэтому большую часть стажировки я провел в министерстве строительства, архитектуры и имущественных отношений и работал над проектами территориального развития», — отметил мужчина.

На новой должности Сергиенко планирует продолжать работать в этом направлении. Он подчеркнул, что его основной задачей будет создание и развитие социально значимых объектов, а также реализация федеральных и региональных проектов, которые улучшат жизнь местных жителей.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поздравил Николая Сергиенко с назначением и отметил, что строительная отрасль региона в последние годы демонстрирует хорошие результаты.

На дополнительный набор в программу «Время героев» подали более 20 тысяч заявок
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#Риана Дязанцева#Омск#Владимир Путин#Строительство#Президент#Государственная служба#Андрей Никитин#Территориальное развитие
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