Программа «Время героев»: замминистра строительства Новгородской области стал омич

Николай Сергиенко родился в Омске в 1983 году и после окончания Новосибирского высшего военного командного училища в 2006 году служил в армии, где прошел путь от командира взвода до командира батальона. За свою службу он был награжден двумя орденами Мужества, медалью Суворова и медалью «За отвагу».