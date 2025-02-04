Появились подробности о состоянии здоровья вратаря «Авангарда» Никиты Серебрякова

Напомним, что сейчас в списке травмированных игроков омской команды находится сразу семь хоккеистов — Владимир Ткачев, Николай Прохоркин, Майкл Маклауд, Рид Буше, Сергей Бойков, Алекс Грант и Даниил Степанов. О проблемах, возникших из-за этого, на пресс-конференции после недавнего матча с минским «Динамо» рассказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.