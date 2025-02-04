Появились подробности о состоянии здоровья вратаря «Авангарда» Никиты Серебрякова

Posted 4 февраля, 10:24
Published 4 февраля, 10:24
Modified 4 февраля, 10:24
Updated 4 февраля, 10:24
Стало известно, что в ближайших матчах место Никиты Серебрякова в воротах «Авангарда» займет Михаил Бердин. Причина — восстановление основного голкипера «ястребов» после болезни. Информация о такой перестановке появилась в телеграм-канале «Хоккейная правда».
«„Авангард» даст шанс Михаилу Бердину играть серию игр. Никита Серебряков восстанавливается после болезни и продолжает работать в индивидуальном режиме», — сообщили болельщикам.
Также отмечается, что во время восстановления Серебрякова Михаила Бердина будет страховать еще один вратарь омичей Илья Проскуряков.
Напомним, что сейчас в списке травмированных игроков омской команды находится сразу семь хоккеистов — Владимир Ткачев, Николай Прохоркин, Майкл Маклауд, Рид Буше, Сергей Бойков, Алекс Грант и Даниил Степанов. О проблемах, возникших из-за этого, на пресс-конференции после недавнего матча с минским «Динамо» рассказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.