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Posted 4 февраля, 10:24

Published 4 февраля, 10:24

Modified 4 февраля, 10:24

Updated 4 февраля, 10:24

Никита Серебряков

Появились подробности о состоянии здоровья вратаря «Авангарда» Никиты Серебрякова

4 февраля 2025, 10:24
Фото: ХК «Авангард». Никита Серебряков
Сейчас основной голкипер омской команды восстанавливается после болезни, в ближайших играх его место в воротах займет Михаил Бердин.

Стало известно, что в ближайших матчах место Никиты Серебрякова в воротах «Авангарда» займет Михаил Бердин. Причина — восстановление основного голкипера «ястребов» после болезни. Информация о такой перестановке появилась в телеграм-канале «Хоккейная правда».

«„Авангард» даст шанс Михаилу Бердину играть серию игр. Никита Серебряков восстанавливается после болезни и продолжает работать в индивидуальном режиме», — сообщили болельщикам.

Также отмечается, что во время восстановления Серебрякова Михаила Бердина будет страховать еще один вратарь омичей Илья Проскуряков.

Напомним, что сейчас в списке травмированных игроков омской команды находится сразу семь хоккеистов — Владимир Ткачев, Николай Прохоркин, Майкл Маклауд, Рид Буше, Сергей Бойков, Алекс Грант и Даниил Степанов. О проблемах, возникших из-за этого, на пресс-конференции после недавнего матча с минским «Динамо» рассказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

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