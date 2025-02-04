Появились неожиданные подробности о прикреплении учеников к лицею в омских Кузьминках

С 1 сентября 2025 года в омском микрорайоне «Прибрежный» на Левом берегу откроется новый химико-технологический лицей на 1122 места. Однако в соцсетях уже начали распространяться списки адресов домов, которые будут прикреплены к этому учебному заведению.