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Posted 4 февраля, 08:23

Published 4 февраля, 08:23

Modified 4 февраля, 08:26

Updated 4 февраля, 08:26

Омичам стали известны подробности химико-технологического лицея в Кузьминках

Появились неожиданные подробности о прикреплении учеников к лицею в омских Кузьминках

4 февраля 2025, 08:23
Фото: 1MI. Омичам стали известны подробности химико-технологического лицея в Кузьминках
Город55 обратился за комментарием к региональному министерству образования.

С 1 сентября 2025 года в омском микрорайоне «Прибрежный» на Левом берегу откроется новый химико-технологический лицей на 1122 места. Однако в соцсетях уже начали распространяться списки адресов домов, которые будут прикреплены к этому учебному заведению.

В сообществе ВКонтакте «До и после роддома. Общение Омских мам» опубликована информация о том, что составлен перечень улиц, закрепленных за лицеем:

  • Бульвар Кузьмина;
  • Улицу Крупской;
  • Улицу Взлетная;

Улица Шаронова исключена из списка.

Списки домов, закрепленных за новым химико-технологическим лицеем в Кузьминках
Списки домов, закрепленных за новым химико-технологическим лицеем в Кузьминках. Фото: Сообщество ВКонтакте «До и после роддома. Общение Омских мам»

В комментариях одна из мам возмутилась составленным списком.

«Шаронова вычеркнули?! Мы и так дальше всех от ближайших школ».

В региональном министерстве образования Городу55 сообщили, что официальная информация о закреплении микроучастков за новым лицеем будет опубликована не ранее 15 марта.

«До этого момента любые разговоры о том, войдет ли в будущий микроучасток та или иная улица, не имеют под собой официальной основы», — сообщил пресс-секретарь регионального минобразования Илья Крылич.

Напомним, ранее стало известно, что лицей в Кузьминках возглавит экс-глава депобра Лариса Ефимова.

Здание еще строят. Новый лицей на Левобережье Омска возглавит экс-директор депобра
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#Риана Дязанцева#Образование#Омск#Министерство образования#Социальные сети#Левый берег#Кузьминки#Лицей#Химико-технологический лицей
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