Появились неожиданные подробности о прикреплении учеников к лицею в омских Кузьминках

Posted 4 февраля, 08:23
Published 4 февраля, 08:23
Modified 4 февраля, 08:26
Updated 4 февраля, 08:26
С 1 сентября 2025 года в омском микрорайоне «Прибрежный» на Левом берегу откроется новый химико-технологический лицей на 1122 места. Однако в соцсетях уже начали распространяться списки адресов домов, которые будут прикреплены к этому учебному заведению.
В сообществе ВКонтакте «До и после роддома. Общение Омских мам» опубликована информация о том, что составлен перечень улиц, закрепленных за лицеем:
Улица Шаронова исключена из списка.
В комментариях одна из мам возмутилась составленным списком.
«Шаронова вычеркнули?! Мы и так дальше всех от ближайших школ».
В региональном министерстве образования Городу55 сообщили, что официальная информация о закреплении микроучастков за новым лицеем будет опубликована не ранее 15 марта.
«До этого момента любые разговоры о том, войдет ли в будущий микроучасток та или иная улица, не имеют под собой официальной основы», — сообщил пресс-секретарь регионального минобразования Илья Крылич.
Напомним, ранее стало известно, что лицей в Кузьминках возглавит экс-глава депобра Лариса Ефимова.