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Posted 4 февраля, 08:51

Published 4 февраля, 08:51

Modified 4 февраля, 10:03

Updated 4 февраля, 10:03

У «Юнис-Лады» конфисковали машины за подброс отходов в чужие урны

«Подброс отходов»: у «Юнис-Лады» конфисковали машины за нарушения

4 февраля 2025, 08:51
Фото: 1MI.

У «Юнис-Лады» конфисковали машины за подброс отходов в чужие урны

Нарушителя нашли благодаря «контрольной закупке» от «Магнита».

В Омске нашли компанию, которая подбрасывала в контейнеры, предназначенные для бытового мусора, строительные отходы. Как рассказали в пресс-службе регионального минэкологии, этим занимались «Юнис-Лада» и «Грузовичкоф», объединившиеся в 2022 году.

«На сайте компании „Грузовичкоф“ предлагались услуги по вывозу строительного мусора по сниженной цене, — уточнили в министерстве. — Фактически цена на услугу снижена, так как компания вывозит строительные отходы в контейнеры для сбора ТКО у жителей, а не на специализированные полигоны. Таким образом компании перекладывают расходы на утилизацию строительного мусора на население».

Региональный мусорный оператор «Магнит» провел контрольную закупку. Сотрудник «Магнита» заказал «Грузовичкофу» утилизацию строительного мусора, заплатив за это 3 950 рублей, и потом убедился, что этот мусор оказался в ближайших контейнерах для ТКО.

Куйбышевский районный суд постановил, что ответственность за нарушение несет не водитель конкретной машины, а его работодатель. Автомобили, фигурирующие в этой истории, были изъяты у компании-нарушителя.

Уже после того, как эта заметка была опубликована, «Грузовичкоф» прислал Городу55 свой официальный комментарий:

«Наша компания обладает всеми необходимыми лицензиями для осуществления деятельности по вывозу мусора и строго соблюдает законодательные нормы обращения с отходами. Мы работаем исключительно с проверенными партнерами и осуществляем утилизацию строительного мусора в соответствии с установленными правилами.
В данном случае имел место инцидент, связанный с нарушением установленных процедур нашим партнером, который вывез мусор без согласования с нами. Мы признаем свою ответственность за этот случай и уже приняли меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
Мы осознаем важность экологической ответственности и всегда следуем требованиям регламентов, направляя отходы только на специализированные полигоны. Готовы к открытому диалогу и дальнейшему сотрудничеству с регуляторами и партнерами для обеспечения прозрачности и соблюдения всех норм».
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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Магнит#Новости#Грузовичкофф#Строительный мусор
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