«Подброс отходов»: у «Юнис-Лады» конфисковали машины за нарушения

В Омске нашли компанию, которая подбрасывала в контейнеры, предназначенные для бытового мусора, строительные отходы. Как рассказали в пресс-службе регионального минэкологии, этим занимались «Юнис-Лада» и «Грузовичкоф», объединившиеся в 2022 году.