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Posted 4 февраля, 04:19

Published 4 февраля, 04:19

Modified 4 февраля, 08:06

Updated 4 февраля, 08:06

В Омском районе пассажирский автобус съехал в кювет

Пассажирский автобус в кювете: в Омской области расследуют ДТП с пострадавшими

4 февраля 2025, 04:19
Фото: УМВД России по Омской области. В Омском районе пассажирский автобус съехал в кювет

В Омской области расследуют ДТП с пассажирским автобусом

Авария произошла вчера в Омском районе.

Следственный комитет России по Омской области начал доследственную проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом. Инцидент произошел в деревне Березянка на улице Лесной.

В ходе проверки будут тщательно изучены все обстоятельства аварии, а также действия водителя и сотрудников автоперевозчика. Особое внимание уделят вопросу соблюдения мер безопасности при перевозке пассажиров. В случае выявления нарушений может быть возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Напомним, вчера, 3 февраля, водитель автобуса марки НЕФАЗ не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. Подробности — в нашем материале.

В Омске произошло ДТП с автобусом: есть пострадавшие
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#Риана Дязанцева#ДТП#Омск#Омская область#Следственный комитет#Автобус#Безопасность#Авария#Пассажиры#Кювет
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