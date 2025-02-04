Пассажирский автобус в кювете: в Омской области расследуют ДТП с пострадавшими

В ходе проверки будут тщательно изучены все обстоятельства аварии, а также действия водителя и сотрудников автоперевозчика. Особое внимание уделят вопросу соблюдения мер безопасности при перевозке пассажиров. В случае выявления нарушений может быть возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).