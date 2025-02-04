Пассажирский автобус в кювете: в Омской области расследуют ДТП с пострадавшими

Posted 4 февраля, 04:19
Published 4 февраля, 04:19
Modified 4 февраля, 08:06
Updated 4 февраля, 08:06
Следственный комитет России по Омской области начал доследственную проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом. Инцидент произошел в деревне Березянка на улице Лесной.
В ходе проверки будут тщательно изучены все обстоятельства аварии, а также действия водителя и сотрудников автоперевозчика. Особое внимание уделят вопросу соблюдения мер безопасности при перевозке пассажиров. В случае выявления нарушений может быть возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Напомним, вчера, 3 февраля, водитель автобуса марки НЕФАЗ не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. Подробности — в нашем материале.