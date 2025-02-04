Особо опасен: из-за теплой зимы Омской области грозит нашествие новых вредителей

Posted 4 февраля, 08:15
Published 4 февраля, 08:15
Modified 4 февраля, 08:21
Updated 4 февраля, 08:21
Аномально теплая зима создает новые угрозы для ряда российских регионов. В их числе и Омская область. Как рассказали «Известиям» в Россельхозцентре, Прииртышью грозит нашествие лугового мотылька — многоядного вредителя, которого относят к категории «особо опасных». В зоне риска, помимо Омской области, оказались Воронежская, Курская, Новосибирская, Пензенская, Волгоградская, Белгородская, Курганская иТюменская области, а также Татарстан, Кабардино-Балкария, Алтайский, Ставропольский, Краснодарский, Приморский и Красноярский края.
В 18 регионах усилится угроза со стороны мышевидных грызунов, но в этом списке только те субъекты федерации, которые находятся в европейской части страны. В 21 регионе возможны нашествия саранчи. Этого вредителя ждут в том числе в Новосибирской области и Алтайском крае.
Специалисты отмечают, что из-за существующих угроз заметно увеличатся затраты на мониторинг и защиту. В перспективе это увеличит себестоимость ряда важных сельскохозяйственных культур — в первую очередь картофеля.
Город55 писал о том, что в 2024 году омские аграрии собрали рекордный урожай картофеля. Омичам тогда пообещали, что цены не будут расти.