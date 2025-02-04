Особо опасен: из-за теплой зимы Омской области грозит нашествие новых вредителей

В 18 регионах усилится угроза со стороны мышевидных грызунов, но в этом списке только те субъекты федерации, которые находятся в европейской части страны. В 21 регионе возможны нашествия саранчи. Этого вредителя ждут в том числе в Новосибирской области и Алтайском крае.