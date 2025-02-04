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Posted 4 февраля, 08:15

Published 4 февраля, 08:15

Modified 4 февраля, 08:21

Updated 4 февраля, 08:21

Над Омской областью нависла угроза нашествия опасного вредителя

Особо опасен: из-за теплой зимы Омской области грозит нашествие новых вредителей

4 февраля 2025, 08:15
Фото: 1MI.

Над Омской областью нависла угроза нашествия опасного вредителя

В Россельхознадзоре рассказали о возможности появления лугового мотылька.

Аномально теплая зима создает новые угрозы для ряда российских регионов. В их числе и Омская область. Как рассказали «Известиям» в Россельхозцентре, Прииртышью грозит нашествие лугового мотылька — многоядного вредителя, которого относят к категории «особо опасных». В зоне риска, помимо Омской области, оказались Воронежская, Курская, Новосибирская, Пензенская, Волгоградская, Белгородская, Курганская иТюменская области, а также Татарстан, Кабардино-Балкария, Алтайский, Ставропольский, Краснодарский, Приморский и Красноярский края.

В 18 регионах усилится угроза со стороны мышевидных грызунов, но в этом списке только те субъекты федерации, которые находятся в европейской части страны. В 21 регионе возможны нашествия саранчи. Этого вредителя ждут в том числе в Новосибирской области и Алтайском крае.

Специалисты отмечают, что из-за существующих угроз заметно увеличатся затраты на мониторинг и защиту. В перспективе это увеличит себестоимость ряда важных сельскохозяйственных культур — в первую очередь картофеля.

Город55 писал о том, что в 2024 году омские аграрии собрали рекордный урожай картофеля. Омичам тогда пообещали, что цены не будут расти.

В среднем 42 рубля. Дрофа пообещал, что картофель не подорожает в Омской области
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#Николай Эйхвальд#Россия#Новости#Вредители#Россельхозцентр
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