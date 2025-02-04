Омский ТЮЗ представит свой спектакль на фестивале в Стамбуле

Posted 4 февраля, 11:41
Published 4 февраля, 11:41
Modified 4 февраля, 12:45
Updated 4 февраля, 12:45
В турецком Стамбуле в феврале 2025 года пройдет III международный театральный фестиваль женщин-драматургов. В нем участвует и труппа омского Театра юных зрителей: 14 февраля ТЮЗ представит свой спектакль «Манолито-очкарик» (12+), поставленный по книге испанской писательницы Эльвиры Линдо.
В книге повествование ведется от первого лица, поэтому на сцене произведение Линдо представлено в форме моноспектакля. Главного героя, восьмилетнего мадридского школьника, играет один из ведущих актеров ТЮЗа Кирилл Фриц. Он взаимодействует на сцене с планшетными куклами, а также с нарисованными персонажами и даже с оживающими предметами.
«Мы рады, что наш спектакль получил признание не только в России, но и за рубежом, — рассказал директор ТЮЗа Михаил Мальцев. — Это возможность показать, что Омский театр юных зрителей открыт для диалога с мировой культурой и готов делиться своими лучшими достижениями в области постановок не только для детей, но и для молодежи».
Стоит отметить, что с «Манолито-очкариком» ТЮЗ уже трижды участвовал в театральных фестивалях, с которых привозил награды. Это были V Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «Он. Она. Они» в Екатеринбурге, II Международный театральный фестиваль спектаклей для всей семьи «ВМЕСТЕ» в Ульяновске и Всероссийский фестиваль камерных спектаклей «Малая форма».
В январе Город55 писал о том, что актера омского ТЮЗа Александра Карпова номинировали на «Золотую маску».