Омский ТЮЗ представит свой спектакль на фестивале в Стамбуле

В книге повествование ведется от первого лица, поэтому на сцене произведение Линдо представлено в форме моноспектакля. Главного героя, восьмилетнего мадридского школьника, играет один из ведущих актеров ТЮЗа Кирилл Фриц. Он взаимодействует на сцене с планшетными куклами, а также с нарисованными персонажами и даже с оживающими предметами.