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Posted 4 февраля, 11:41

Published 4 февраля, 11:41

Modified 4 февраля, 12:45

Updated 4 февраля, 12:45

Омский ТЮЗ подготовил спектакль для фестиваля в Стамбуле

Омский ТЮЗ представит свой спектакль на фестивале в Стамбуле

4 февраля 2025, 11:41
Фото: gorod55.ru.

Омский ТЮЗ подготовил спектакль для фестиваля в Стамбуле

Турецкая публика увидит постановку «Манолито-очкарик».

В турецком Стамбуле в феврале 2025 года пройдет III международный театральный фестиваль женщин-драматургов. В нем участвует и труппа омского Театра юных зрителей: 14 февраля ТЮЗ представит свой спектакль «Манолито-очкарик» (12+), поставленный по книге испанской писательницы Эльвиры Линдо.

В книге повествование ведется от первого лица, поэтому на сцене произведение Линдо представлено в форме моноспектакля. Главного героя, восьмилетнего мадридского школьника, играет один из ведущих актеров ТЮЗа Кирилл Фриц. Он взаимодействует на сцене с планшетными куклами, а также с нарисованными персонажами и даже с оживающими предметами.

«Мы рады, что наш спектакль получил признание не только в России, но и за рубежом, — рассказал директор ТЮЗа Михаил Мальцев. — Это возможность показать, что Омский театр юных зрителей открыт для диалога с мировой культурой и готов делиться своими лучшими достижениями в области постановок не только для детей, но и для молодежи».

Стоит отметить, что с «Манолито-очкариком» ТЮЗ уже трижды участвовал в театральных фестивалях, с которых привозил награды. Это были V Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «Он. Она. Они» в Екатеринбурге, II Международный театральный фестиваль спектаклей для всей семьи «ВМЕСТЕ» в Ульяновске и Всероссийский фестиваль камерных спектаклей «Малая форма».

В январе Город55 писал о том, что актера омского ТЮЗа Александра Карпова номинировали на «Золотую маску».

Актера омского ТЮЗа Александра Карпова номинировали на «Золотую маску»
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#Николай Эйхвальд#Культура#ТЮЗ#Новости#Фестивали
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