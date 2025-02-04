Омский «Пассажирсервис» закупает еще 14 тысяч карт «Омка»

Posted 4 февраля, 11:26
Published 4 февраля, 11:26
Modified 4 февраля, 11:28
Updated 4 февраля, 11:28
Омский «Пассажирсервис» планирует приобрести 14 тысяч электронных смарт-карт «Омка» для оплаты проезда. Такая заявка появилась на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 322 тысячи рублей, то есть каждый электронный проездной может обойтись муниципалитету в 23 рубля.
Карты должны быть изготовлены на основе 4 разных эскиз-макетов. Они должны быть оснащены встроенным микропроцессором с бесконтактным интерфейсом Mifare Classic, совместимым с программным обеспечением «Автоматизированная система оплаты проезда». Заявки принимаются до 11 февраля, а условия контракта нужно будет выполнить до 21 апреля.
Напомним: в октябре 2024 года «Пассажирсервис» закупил 10 тысяч транспортных карт «Омска» за 216 700 рублей.