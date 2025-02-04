Омский «Пассажирсервис» закупает еще 14 тысяч карт «Омка»

Карты должны быть изготовлены на основе 4 разных эскиз-макетов. Они должны быть оснащены встроенным микропроцессором с бесконтактным интерфейсом Mifare Classic, совместимым с программным обеспечением «Автоматизированная система оплаты проезда». Заявки принимаются до 11 февраля, а условия контракта нужно будет выполнить до 21 апреля.