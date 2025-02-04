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Posted 4 февраля, 11:26

Published 4 февраля, 11:26

Modified 4 февраля, 11:28

Updated 4 февраля, 11:28

Для омичей планируют закупить 14 тысяч карт «Омка»

Омский «Пассажирсервис» закупает еще 14 тысяч карт «Омка»

4 февраля 2025, 11:26
Фото: gorod55.ru.

Для омичей планируют закупить 14 тысяч карт «Омка»

В среднем один электронный проездной может обойтись городу в 23 рубля.

Омский «Пассажирсервис» планирует приобрести 14 тысяч электронных смарт-карт «Омка» для оплаты проезда. Такая заявка появилась на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 322 тысячи рублей, то есть каждый электронный проездной может обойтись муниципалитету в 23 рубля.

Карты должны быть изготовлены на основе 4 разных эскиз-макетов. Они должны быть оснащены встроенным микропроцессором с бесконтактным интерфейсом Mifare Classic, совместимым с программным обеспечением «Автоматизированная система оплаты проезда». Заявки принимаются до 11 февраля, а условия контракта нужно будет выполнить до 21 апреля.

Напомним: в октябре 2024 года «Пассажирсервис» закупил 10 тысяч транспортных карт «Омска» за 216 700 рублей.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Пассажирсервис#Карты Омка
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