Омский «Авангард» уступил московским «армейцам» в серии буллитов

Posted 4 февраля, 19:16
Published 4 февраля, 19:16
Modified 4 февраля, 19:18
Updated 4 февраля, 19:18
Омский «Авангард» сегодня, 4 февраля встречался в Москве с ЦСКА. «Ястребы» уступили со счетом 1:2. Победителя определила серия послематчевых бросков.
На первой минуте матча «армейцы» отправили шайбу в ворота Михаила Бердина. Тренерский штаб «Авангарда» взял запрос на «положение вне игры». Взятие ворот отменили. На 6-й минуте у ЦСКА за подножку удалился Руслан Исхаков. «Ястребам» удалось реализовать численное преимущество — 0:1. Отличился Наиль Якупов, передачи на свой счет записали Константин Окулов и Дамир Шарипзянов. Больше забитых шайб в первом периоде не было. Команды отправились на перерыв.
В начале второго периода у омичей в штраф-бокс за подножку поехал Наиль Якупов. «Ястребы» выстояли в меньшинстве. А ближе к середине периода «армеец» Егор Афанасьев также получил малый штраф за подножку. «Авангард» не смог забить при игре в формате 5×4.
«Армейцам» удалось сравнять после удаления у «Авангарда» Игоря Мартынова. Шайбу забросил Никита Нестеров. Счет после 40 минут матча — 1:1.
В третьем периоде команды создали немало опасных моментов. За 5 минут до конца основного времени матча ЦСКА остался в меньшинстве — Владислав Провольнев получил большой штраф (5 минут) за удар клюшкой. И сразу же голкипер москвичей сфолил: выброс клюшки. Отбывать штраф поехал Максим Сорокин. «Авангард» в большинстве расстрелял ворота «армейцев», но шайба так и не залетела в створ. Игра перешла в овертайм.
В дополнительное время победитель не определился. В серии буллитов сильнее был ЦСКА.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет в четверг, 6 февраля, в Тольятти против «Лады».