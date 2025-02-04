Омский «Авангард» уступил московским «армейцам» в серии буллитов

В третьем периоде команды создали немало опасных моментов. За 5 минут до конца основного времени матча ЦСКА остался в меньшинстве — Владислав Провольнев получил большой штраф (5 минут) за удар клюшкой. И сразу же голкипер москвичей сфолил: выброс клюшки. Отбывать штраф поехал Максим Сорокин. «Авангард» в большинстве расстрелял ворота «армейцев», но шайба так и не залетела в створ. Игра перешла в овертайм.