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Posted 4 февраля, 19:16

Published 4 февраля, 19:16

Modified 4 февраля, 19:18

Updated 4 февраля, 19:18

Ворота «Авангарда» защищал Михаил Бердин

Омский «Авангард» уступил московским «армейцам» в серии буллитов

4 февраля 2025, 19:16
Фото: ХК Авангард. Ворота «Авангарда» защищал Михаил Бердин
Основное время завершилось со счетом 1:1. У омичей отличился Наиль Якупов, у столичной команды — Никита Нестеров. В дополнительное время победитель не определился, а в серии буллитов сильнее был ЦСКА.

Омский «Авангард» сегодня, 4 февраля встречался в Москве с ЦСКА. «Ястребы» уступили со счетом 1:2. Победителя определила серия послематчевых бросков.

На первой минуте матча «армейцы» отправили шайбу в ворота Михаила Бердина. Тренерский штаб «Авангарда» взял запрос на «положение вне игры». Взятие ворот отменили. На 6-й минуте у ЦСКА за подножку удалился Руслан Исхаков. «Ястребам» удалось реализовать численное преимущество — 0:1. Отличился Наиль Якупов, передачи на свой счет записали Константин Окулов и Дамир Шарипзянов. Больше забитых шайб в первом периоде не было. Команды отправились на перерыв.

В начале второго периода у омичей в штраф-бокс за подножку поехал Наиль Якупов. «Ястребы» выстояли в меньшинстве. А ближе к середине периода «армеец» Егор Афанасьев также получил малый штраф за подножку. «Авангард» не смог забить при игре в формате 5×4.

«Армейцам» удалось сравнять после удаления у «Авангарда» Игоря Мартынова. Шайбу забросил Никита Нестеров. Счет после 40 минут матча — 1:1.

Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов
Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов. Фото: ХК Авангард

В третьем периоде команды создали немало опасных моментов. За 5 минут до конца основного времени матча ЦСКА остался в меньшинстве — Владислав Провольнев получил большой штраф (5 минут) за удар клюшкой. И сразу же голкипер москвичей сфолил: выброс клюшки. Отбывать штраф поехал Максим Сорокин. «Авангард» в большинстве расстрелял ворота «армейцев», но шайба так и не залетела в створ. Игра перешла в овертайм.

В дополнительное время победитель не определился. В серии буллитов сильнее был ЦСКА.

Статистика матча:

  • Броски: 62-87;
  • Броски в створ: 29-46;
  • Голы: 1-1;
  • Вбрасывания: 41-29;
  • Блокированные броски: 23-16;
  • Силовые приемы: 21-12;
  • Отборы: 1-5;
  • Потери: 11-5;
  • Перехваты: 8-7;
  • Время в атаке: 13:46–15:01;
  • Штраф: 13-6.

Следующий матч «Авангард» проведет в четверг, 6 февраля, в Тольятти против «Лады».

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