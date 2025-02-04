Омск в темноте: жители Левого берега остались без света из-за аварии

Posted 4 февраля, 03:14
Published 4 февраля, 03:14
Modified 4 февраля, 03:16
Updated 4 февраля, 03:16
В редакцию издания Город55 начали поступать жалобы от жителей Омска на масштабное отключение электричества. Одна из омичек сообщила, что в 5-м микрорайоне на Левом берегу свет пропал еще в 6:30 утра. Отключение затронуло несколько домов на улицах Туполева и Степанца, включая дома под номерами 8, 8А, 8Б и 3. Люди остались без электроэнергии, что создало неудобства для многих жителей.
Отметим, что в сообщество ВКонтакте «Аварийный Омск» также поступила жалоба.
«Сегодня ночью, во вторник 4 февраля, на Левом берегу отключили электричество и отопление, причем одновременно», — говорится в жалобе.
В единой дежурно-диспетчерской службе Городу55 пояснили, что причиной отключения в Кировском округе стало аварийное технологическое нарушение. Специалисты обещают восстановить подачу электричества к 10:00 утра. Однако точные причины аварии и масштабы повреждений пока не уточняются.
«Технологическое отключение „Омскэлектро“ до 10-ти часов утра. Под отключение попало много домов. Причина — аварийное технологическое нарушение», — отменили в диспетчерской.
Омичи часто жалуются на перебои с электричеством. Подобные отключения случаются в разных районах города, инциденты происходят регулярно. Ранее Город55 писал, что жители Октябрьского округа сидели без света больше суток.