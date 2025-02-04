Омск в темноте: жители Левого берега остались без света из-за аварии

В редакцию издания Город55 начали поступать жалобы от жителей Омска на масштабное отключение электричества. Одна из омичек сообщила, что в 5-м микрорайоне на Левом берегу свет пропал еще в 6:30 утра. Отключение затронуло несколько домов на улицах Туполева и Степанца, включая дома под номерами 8, 8А, 8Б и 3. Люди остались без электроэнергии, что создало неудобства для многих жителей.