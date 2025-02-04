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Posted 4 февраля, 09:07

Published 4 февраля, 09:07

Modified 4 февраля, 09:09

Updated 4 февраля, 09:09

Суд вынес приговор омичу, забившему насмерть прохожего из-за голого торса

Омичу, забившему насмерть прохожего из-за голого торса, вынесли приговор

4 февраля 2025, 09:07
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Суд вынес приговор омичу, забившему насмерть прохожего из-за голого торса

Преступник отправится в колонию строгого режима.

Называевский городской суд Омской области вынес приговор 53-летнему местному жителю, обвинявшемуся в «умышленном причинении из хулиганских побуждений тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть потерпевшего». По данным следствия, этот мужчина в июле 2024 года ехал в своем автомобиле по деревне Искра. Будучи пьян, он увидел идущего незнакомого, голого по пояс, и вышел, чтобы сделать ему замечание.

«Из-за этого произошел конфликт, — рассказали в пресс-службе Следкома, — во время которого подсудимый ударил прохожего головой в лицо, сломав нос, а когда тот упал, нанес еще несколько ударов руками. Потерпевший скончался на месте».

Суд согласился с доводами обвинения и приговорил мужчину к 9 годам колонии строгого режима. В качестве возмещения морального вреда с него взыщут 470 тысяч рублей.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Суд#Убийство#Новости
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