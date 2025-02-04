Омичу, забившему насмерть прохожего из-за голого торса, вынесли приговор

Называевский городской суд Омской области вынес приговор 53-летнему местному жителю, обвинявшемуся в «умышленном причинении из хулиганских побуждений тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть потерпевшего». По данным следствия, этот мужчина в июле 2024 года ехал в своем автомобиле по деревне Искра. Будучи пьян, он увидел идущего незнакомого, голого по пояс, и вышел, чтобы сделать ему замечание.