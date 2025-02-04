Омичи заметили серый налет и пепел на машинах во время режима НМУ

Posted 4 февраля, 13:48
Published 4 февраля, 13:48
Modified 4 февраля, 13:48
Updated 4 февраля, 13:48
Жалоба на ситуацию появилась в паблике «Инцидент Омск». Жители Чкаловского поселка рассказали, что сегодня вечером их автомобили оказались усыпаны пеплом. Загрязнение, по мнению омичей, связано с выбросами ТЭЦ-5.
«Опять выбросы от ТЭЦ-5 в Чкаловском поселке. Машины усыпаны пеплом, дышать нечем, снег черный. Сколько это будет продолжаться?» — задаются вопросом местные жители.
Напомним, что сегодня с 18:00 в Омской области действует режим неблагоприятных метеорологических условий — это время, когда в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси. Режим «черного неба» продлится до 8:00 5 февраля.