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Posted 4 февраля, 13:48

Published 4 февраля, 13:48

Modified 4 февраля, 13:48

Updated 4 февраля, 13:48

Омичи заметили серый налет на машинах

Омичи заметили серый налет и пепел на машинах во время режима НМУ

4 февраля 2025, 13:48
Фото: 1MI. Омичи заметили серый налет на машинах
На загрязнение пожаловались жители Чкаловского поселка.

Жалоба на ситуацию появилась в паблике «Инцидент Омск». Жители Чкаловского поселка рассказали, что сегодня вечером их автомобили оказались усыпаны пеплом. Загрязнение, по мнению омичей, связано с выбросами ТЭЦ-5.

«Опять выбросы от ТЭЦ-5 в Чкаловском поселке. Машины усыпаны пеплом, дышать нечем, снег черный. Сколько это будет продолжаться?» — задаются вопросом местные жители.

Напомним, что сегодня с 18:00 в Омской области действует режим неблагоприятных метеорологических условий — это время, когда в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси. Режим «черного неба» продлится до 8:00 5 февраля.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Выбросы#Загрязнение воздуха#Новости#Загрязнение#ТЭЦ#ТЭЦ-5#Вредные выбросы
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