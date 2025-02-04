Омичам покажут фильм про искусственный интеллект

Posted 4 февраля, 10:46
Published 4 февраля, 10:46
Modified 4 февраля, 10:48
Updated 4 февраля, 10:48
В Омске пройдет Неделя российского научного кино. Об этом Городу55 рассказали в городской Точке кипения.
Уже в этот четверг, 6 февраля, жителям города можно будет посмотреть пять фильмов, созданных при помощи гибридизации нейросетей и живой съемки. Кинопоказ пройдет 18:00 до 20:00.
В пятницу, 7 февраля, лектор Российского общества «Знание» Игорь Диннер расскажет о прорывных открытиях прошлого и удивительных исследованиях, которые уже сегодня формируют наше завтра. Встреча состоится с 14:00 до 15:00.
И на этом не все. 13 февраля омичи смогут увидеть фильм «Чувственный контакт» (16+). Его будут показывать с 18:30 до 20:00. Кинокартина расскажет две истории героев, которые лишились рук из-за электротравмы. Спустя годы они виртуозно овладели бионическими протезами, и живут как обычные люди. Но одно остается недоступным — ощущать прикосновения. Ученые разрабатывают технологию, которая поможет решить эту проблему.
Все мероприятия пройдут в Точке кипения на Маршала Жукова.