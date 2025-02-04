Омичам покажут фильм про искусственный интеллект

И на этом не все. 13 февраля омичи смогут увидеть фильм «Чувственный контакт» (16+). Его будут показывать с 18:30 до 20:00. Кинокартина расскажет две истории героев, которые лишились рук из-за электротравмы. Спустя годы они виртуозно овладели бионическими протезами, и живут как обычные люди. Но одно остается недоступным — ощущать прикосновения. Ученые разрабатывают технологию, которая поможет решить эту проблему.