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Posted 4 февраля, 10:46

Published 4 февраля, 10:46

Modified 4 февраля, 10:48

Updated 4 февраля, 10:48

Омичам покажут фильм про искусственный интеллект

Омичам покажут фильм про искусственный интеллект

4 февраля 2025, 10:46
Фото: Изображение Midjourney.
Бесплатный кинопоказ приурочен ко Дню российской науки.

В Омске пройдет Неделя российского научного кино. Об этом Городу55 рассказали в городской Точке кипения.

Уже в этот четверг, 6 февраля, жителям города можно будет посмотреть пять фильмов, созданных при помощи гибридизации нейросетей и живой съемки. Кинопоказ пройдет 18:00 до 20:00.

В пятницу, 7 февраля, лектор Российского общества «Знание» Игорь Диннер расскажет о прорывных открытиях прошлого и удивительных исследованиях, которые уже сегодня формируют наше завтра. Встреча состоится с 14:00 до 15:00.

И на этом не все. 13 февраля омичи смогут увидеть фильм «Чувственный контакт» (16+). Его будут показывать с 18:30 до 20:00. Кинокартина расскажет две истории героев, которые лишились рук из-за электротравмы. Спустя годы они виртуозно овладели бионическими протезами, и живут как обычные люди. Но одно остается недоступным — ощущать прикосновения. Ученые разрабатывают технологию, которая поможет решить эту проблему.

Все мероприятия пройдут в Точке кипения на Маршала Жукова.

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#Омск#Новости
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