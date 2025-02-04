Олимпийский чемпион Борис Майоров резко высказался о иностранных тренерах в КХЛ

Posted 4 февраля, 11:02
Published 4 февраля, 11:02
Modified 4 февраля, 11:02
Updated 4 февраля, 11:02
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал, почему выступает против большого количества иностранных специалистов на постах главных тренеров клубов Континентальной хоккейной лиги. По мнению экс-хоккеиста, российские тренеры абсолютно не хуже заграничных.
«У меня нет такого однозначного впечатления от них: кто-то хорошо работал, кому-то результаты не дались. Но вообще я не приемлю принцип „заграница нам поможет“. У нас специалисты ничуть не хуже, а скорее всего, и лучше, чем на Западе», — передает слова Бориса Майорова ТАСС.
Напомним, что два иностранных специалиста, Бенуа Гру в «Тракторе» и Ги Буше в «Авангарде», присоединились к своим командам в 2024 году и сейчас являются единственными западными тренерами в КХЛ. Первый руководил командой с начала сезона, а второй присоединился к ней только в середине декабря, после скандального ухода с должности Сергея Звягина.