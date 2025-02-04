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Posted 4 февраля, 11:02

Published 4 февраля, 11:02

Modified 4 февраля, 11:02

Updated 4 февраля, 11:02

Борис Майоров

Олимпийский чемпион Борис Майоров резко высказался о иностранных тренерах в КХЛ

4 февраля 2025, 11:02
Фото: Чемпионат. Борис Майоров
Специалист считает, что российские тренеры ничуть не хуже и даже лучше западных.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал, почему выступает против большого количества иностранных специалистов на постах главных тренеров клубов Континентальной хоккейной лиги. По мнению экс-хоккеиста, российские тренеры абсолютно не хуже заграничных.

«У меня нет такого однозначного впечатления от них: кто-то хорошо работал, кому-то результаты не дались. Но вообще я не приемлю принцип „заграница нам поможет“. У нас специалисты ничуть не хуже, а скорее всего, и лучше, чем на Западе», — передает слова Бориса Майорова ТАСС.

Напомним, что два иностранных специалиста, Бенуа Гру в «Тракторе» и Ги Буше в «Авангарде», присоединились к своим командам в 2024 году и сейчас являются единственными западными тренерами в КХЛ. Первый руководил командой с начала сезона, а второй присоединился к ней только в середине декабря, после скандального ухода с должности Сергея Звягина.

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