Олимпийский чемпион Борис Майоров резко высказался о иностранных тренерах в КХЛ

Напомним, что два иностранных специалиста, Бенуа Гру в «Тракторе» и Ги Буше в «Авангарде», присоединились к своим командам в 2024 году и сейчас являются единственными западными тренерами в КХЛ. Первый руководил командой с начала сезона, а второй присоединился к ней только в середине декабря, после скандального ухода с должности Сергея Звягина.