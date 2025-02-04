Обанкротившийся завод «Сиблифт» опять выставили на продажу

Стоит отметить, что это не первая попытка. 1 ноября Климентов выставил на продажу те же активы по начальной цене 555,5 млн рублей, 12 декабря — по цене 499,9 млн рублей. В обоих случаях торги закрывались из-за отсутствия заявок. Сейчас имущество «Сиблифта» выставлено на продажу в формате публичного предложения: при отсутствии претендентов цена будет снижаться на 10% каждые 3 дня, а после 6-го снижения — на 5%.