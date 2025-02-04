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Posted 4 февраля, 06:30

Published 4 февраля, 06:30

Modified 4 февраля, 06:32

Updated 4 февраля, 06:32

В Омске еще раз выставили на продажу обанкротившийся завод «Сиблифт»

Обанкротившийся завод «Сиблифт» опять выставили на продажу

4 февраля 2025, 06:30
Фото: 1MI.

В Омске еще раз выставили на продажу обанкротившийся завод «Сиблифт»

В предыдущий раз торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

В Омске продолжается процедура банкротства ООО «ПКФ „Сиблифт“». Арбитражный управляющий Иван Климентов опубликовал официальное сообщение о торгах, на которые выставлено единым лотом все имущество компании. В приложенном перечне более 2200 разнообразных объектов. Начальная цена — 499,9 млн рублей.

Стоит отметить, что это не первая попытка. 1 ноября Климентов выставил на продажу те же активы по начальной цене 555,5 млн рублей, 12 декабря — по цене 499,9 млн рублей. В обоих случаях торги закрывались из-за отсутствия заявок. Сейчас имущество «Сиблифта» выставлено на продажу в формате публичного предложения: при отсутствии претендентов цена будет снижаться на 10% каждые 3 дня, а после 6-го снижения — на 5%.

Напомним: «Сиблифт» — единственный производитель лифтов к востоку от Урала. Эта компания была признана банкротом из-за многолетних финансовых проблем, которые начались еще в 2016 году.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Торги#Новости#Дела о банкротстве#Сиблифт
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