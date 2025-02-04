Обанкротившийся завод «Сиблифт» опять выставили на продажу

Posted 4 февраля, 06:30
Published 4 февраля, 06:30
Modified 4 февраля, 06:32
Updated 4 февраля, 06:32
В Омске продолжается процедура банкротства ООО «ПКФ „Сиблифт“». Арбитражный управляющий Иван Климентов опубликовал официальное сообщение о торгах, на которые выставлено единым лотом все имущество компании. В приложенном перечне более 2200 разнообразных объектов. Начальная цена — 499,9 млн рублей.
Стоит отметить, что это не первая попытка. 1 ноября Климентов выставил на продажу те же активы по начальной цене 555,5 млн рублей, 12 декабря — по цене 499,9 млн рублей. В обоих случаях торги закрывались из-за отсутствия заявок. Сейчас имущество «Сиблифта» выставлено на продажу в формате публичного предложения: при отсутствии претендентов цена будет снижаться на 10% каждые 3 дня, а после 6-го снижения — на 5%.
Напомним: «Сиблифт» — единственный производитель лифтов к востоку от Урала. Эта компания была признана банкротом из-за многолетних финансовых проблем, которые начались еще в 2016 году.