Не уследила: в Омске несовершеннолетние сестры остались одни в горящей квартире

Сегодня утром в многоэтажке на проспекте Карла Маркса произошел пожар в одной из квартир. В помещении находились две сестры 13 и 2 лет, а их мама ушла в магазин. Оставшись без присмотра, младшая девочка включила в розетку кипятильник, он лежал в нижнем ящике кухонного стола, именно с этого и началось возгорание. Пламя заметила старшая сестра и вывела младшую в подъезд, после чего позвонила родителям.