Не уследила: в Омске несовершеннолетние сестры остались одни в горящей квартире

Posted 4 февраля, 11:26
Published 4 февраля, 11:26
Modified 4 февраля, 11:41
Updated 4 февраля, 11:41
Сегодня утром в многоэтажке на проспекте Карла Маркса произошел пожар в одной из квартир. В помещении находились две сестры 13 и 2 лет, а их мама ушла в магазин. Оставшись без присмотра, младшая девочка включила в розетку кипятильник, он лежал в нижнем ящике кухонного стола, именно с этого и началось возгорание. Пламя заметила старшая сестра и вывела младшую в подъезд, после чего позвонила родителям.
К счастью, никто из детей не пострадал серьезно, юным омичкам уже оказана необходимая медицинская помощь.
Известно, что до этого случая мать девочек неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию старшей дочери, нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и побои. После сегодняшнего инцидента прокуратура начала проверку.
Напомним, что несколько дней назад в Таре произошел смертельный пожар, его причиной, по предварительным данным, стала неисправно работающая печь.