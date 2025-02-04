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Posted 4 февраля, 11:26

Published 4 февраля, 11:26

Modified 4 февраля, 11:41

Updated 4 февраля, 11:41

Пожар в квартире на Карла Маркса

Не уследила: в Омске несовершеннолетние сестры остались одни в горящей квартире

4 февраля 2025, 11:26
Фото: Прокуратура Омской области. Пожар в квартире на Карла Маркса

Виновницей пожара в омской пятиэтажке на Карла Маркса стала 2-летняя девочка

Никто из детей не пострадал, старшая сестра вовремя вывела младшую из полыхающего помещения и позвонила родителям.

Сегодня утром в многоэтажке на проспекте Карла Маркса произошел пожар в одной из квартир. В помещении находились две сестры 13 и 2 лет, а их мама ушла в магазин. Оставшись без присмотра, младшая девочка включила в розетку кипятильник, он лежал в нижнем ящике кухонного стола, именно с этого и началось возгорание. Пламя заметила старшая сестра и вывела младшую в подъезд, после чего позвонила родителям.

К счастью, никто из детей не пострадал серьезно, юным омичкам уже оказана необходимая медицинская помощь.

Известно, что до этого случая мать девочек неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию старшей дочери, нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и побои. После сегодняшнего инцидента прокуратура начала проверку.

Пожар в квартире на Карла Маркса
Пожар в квартире на Карла Маркса
Пожар в квартире на Карла Маркса. Фото: Прокуратура Омской области

Напомним, что несколько дней назад в Таре произошел смертельный пожар, его причиной, по предварительным данным, стала неисправно работающая печь.

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