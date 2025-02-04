Не проработало и пары месяцев: в Омске на Ленина закроется кафе правильного питания

Posted 4 февраля, 05:04
Published 4 февраля, 05:04
Modified 4 февраля, 05:06
Updated 4 февраля, 05:06
Омский предприниматель Виталий Никитенко в запрещенной соцсети сообщил о закрытии совсем недавно открывшегося кафе «О! ПП» на Ленина. Заведение, располагавшееся на месте бывшего «Вояжа», специализировалось на правильном питании. В запрещенной соцсети владелец объяснил причины принятия такого решения и сообщил, что в настоящий момент суммы его ошибок исчисляются сотнями миллионов рублей.
«Хочу сказать, что и опытные предприниматели совершают ошибки ценою в данном случае в 6 млн рублей. Да, я принял эмоциональное решение об открытии второй точки, ведь я доверяю своей команде и выслушал их доводы, что все будет хорошо. И принял это решение, не проверив, в итоге система была не готова и мы закрываемся», — отметил Никитенко.
При этом любителям правильного питания не стоит расстраиваться. Первая точка, которая работала на Красном Пути, еще под другим названием, сохранится.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал о продаже кафе «Кушон» на 10 лет Октября. Два года назад оно засветилось в криминальной хронике.