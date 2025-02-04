Не проработало и пары месяцев: в Омске на Ленина закроется кафе правильного питания

Омский предприниматель Виталий Никитенко в запрещенной соцсети сообщил о закрытии совсем недавно открывшегося кафе «О! ПП» на Ленина. Заведение, располагавшееся на месте бывшего «Вояжа», специализировалось на правильном питании. В запрещенной соцсети владелец объяснил причины принятия такого решения и сообщил, что в настоящий момент суммы его ошибок исчисляются сотнями миллионов рублей.