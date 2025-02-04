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Posted 4 февраля, 05:04

Published 4 февраля, 05:04

Modified 4 февраля, 05:06

Updated 4 февраля, 05:06

Кафе на Ленина проработало пару месяцев

Не проработало и пары месяцев: в Омске на Ленина закроется кафе правильного питания

4 февраля 2025, 05:04
Фото: Изображение Midjourney. Кафе на Ленина проработало пару месяцев

В центре Омска закрывают «не выстрелившее» кафе правильного питания

Владелец кафе признал ошибкой открытие второго филиала и решил сосредоточиться на развитии одной точки на Красном Пути.

Омский предприниматель Виталий Никитенко в запрещенной соцсети сообщил о закрытии совсем недавно открывшегося кафе «О! ПП» на Ленина. Заведение, располагавшееся на месте бывшего «Вояжа», специализировалось на правильном питании. В запрещенной соцсети владелец объяснил причины принятия такого решения и сообщил, что в настоящий момент суммы его ошибок исчисляются сотнями миллионов рублей.

«Хочу сказать, что и опытные предприниматели совершают ошибки ценою в данном случае в 6 млн рублей. Да, я принял эмоциональное решение об открытии второй точки, ведь я доверяю своей команде и выслушал их доводы, что все будет хорошо. И принял это решение, не проверив, в итоге система была не готова и мы закрываемся», — отметил Никитенко.

При этом любителям правильного питания не стоит расстраиваться. Первая точка, которая работала на Красном Пути, еще под другим названием, сохранится.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал о продаже кафе «Кушон» на 10 лет Октября. Два года назад оно засветилось в криминальной хронике.

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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Предприниматель#Закрытие#Новости#Кафе
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