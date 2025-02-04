Названа новая дата возвращения травмированного Владимира Ткачева в состав «Авангарда»

Однако официального подтверждения информации еще не было, известно лишь, что сейчас Ткачев чувствует себя лучше. Он тренируется, но пока не с командой, а отдельно — либо один, либо с несколькими другими игроками. Об этом на на пресс-конференции после матча с «Салаватом Юлаевым» рассказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.