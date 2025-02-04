Названа новая дата возвращения травмированного Владимира Ткачева в состав «Авангарда»

Posted 4 февраля, 09:11
Published 4 февраля, 09:11
Modified 4 февраля, 09:11
Updated 4 февраля, 09:11
Хоккейный эксперт Алексей Шевченко сообщил примерную дату возвращения на лед нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева. По его информации, игрок должен присоединиться к команде уже в конце этого месяца.
«Возвращение Владимира Ткачева в составе „Авангарда“ запланировано на конец февраля», — пишет Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.
Однако официального подтверждения информации еще не было, известно лишь, что сейчас Ткачев чувствует себя лучше. Он тренируется, но пока не с командой, а отдельно — либо один, либо с несколькими другими игроками. Об этом на на пресс-конференции после матча с «Салаватом Юлаевым» рассказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
Напомним, что сейчас в списке травмированных игроков омской команды находится сразу семь хоккеистов — Владимир Ткачев, Николай Прохоркин, Майкл Маклауд, Рид Буше, Сергей Бойков, Алекс Грант и Даниил Степанов. Последним получил травму нападающий Рид Буше, в матче с «Салаватом Юлаевым», который прошел 29 января, форварду прилетела шайба в лицо, в результате он получил перелом лицевой кости.