На заводах ОПК открылась тысяча вакансий. Куда в Омске пойти работать в «оборонку»

Posted 4 февраля, 10:46
Published 4 февраля, 10:46
Modified 4 февраля, 10:48
Updated 4 февраля, 10:48
По состоянию на конец января на омских оборонных предприятиях оставались открыты свыше 1 тысячи вакансий. Такую цифру Городу55 озвучили в кадровом центре «Работа России». В службе занятости сообщили, что за 2024 год на предприятия ОПК в регионе устроились более 8,2 тысяч человек, вакантными остались 1,3 тысяч мест.
«По прежнему, ОПК нуждается в специалистах и рабочих. На сегодняшний день в базе данных кадрового центра более тысячи вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса. Во многом это связано с физической нехваткой специалистов такого уровня, которые способны там работать: инженеров, технологов и т. д. Самыми востребованными профессиями стали электросварщики, слесари, водители. Большой спрос сохраняется на вакансии, которые не требуют квалификации, — подсобные рабочие, уборщики, кухонные рабочие», — рассказали в кадровом центре.
Так, на заводе имени А. С. Попова открыта вакансия для инженера с зарплатой до 45 000 рублей. Специалисту предстоит заниматься организацией гарантийного и послегарантийного ремонта техники связи.
На «Омсктрансмаш» требуются токари. Предприятие предлагает зарплату от 59 834 до 67 132 рублей. Необходим опыт работы от 1 года, среднее профессиональное образование.
На ОНИИП ищут токарей на зарплату до 60 000 рублей. Необходимы навыки: свободное чтение чертежей, знание системы допусков и посадок, классов точности обработки, квалитетов и параметров шероховатости, умение пользоваться контрольно-измерительным инструментом, опыт обработки деталей из высоколегированных и жаропрочных сталей.
«Анализируя темпы роста зарплат в разных отраслях экономики, заработная плата в оборонно-промышленном комплексе признана самой быстрорастущей. С начала 2024 года зарплатные ставки в этой отрасли выросли почти на треть (20-60%). И сейчас они примерно на 50% выше, чем средние по региону», — рассказали в службе занятости.
Одна из самых высокооплачиваемых вакансий в омской «оборонке» — шлифовщик 5-6 разряда в механический цех завода имени П. И. Баранова. Соискателям готовы предложить зарплату от 140 000 рублей. В должностные обязанности входит внутренняя, плоская, круглая шлифовка. Необходим опыт работы от 2 лет и документ, подтверждающий квалификацию.
На аналогичной вакансии в ЦКБА, Омсктрансмаше, ОМКБ зарплата составит от 40 000 — 45 000 рублей. Обязанности: шлифование сложных деталей и инструмента по 7-10 квалитетам на плоскошлифовальных и круглошлифовальных станках.
В 2024 году приток кадров на предприятия ОПК наблюдался из гражданских отраслей, рассказали в кадровом центре. В оборонный сектор омичи приходили из сферы строительства, транспорта, образования.
Отметим, что есть примеры, как воспитатели, помощники воспитателей и учителя меняли профессию на контролера КПП, контролера станочных и слесарных работ, монтажников РЭА, продавец устраивался вязальщиком схемных жгутов, кабелей, архитектор устраивался токарем.
Напомним, что губернатор Омской области Виталий Хоценко в середине января рассказал, что регион испытывает острую нехватку рабочих рук, особенно в сфере ЖКХ.
В кадровом центре еженедельно проходят ярмарки вакансий, где предприятия ОПК и компании, занятые выпуском гражданской продукции, представляют места для соискателей в своих организациях.
В рамках двух этапов Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» оборонные заводы представили около 3 тысяч рабочих мест. Посетило ярмарку больше 28 тысяч человек, по итогам на работу устроились больше 600 человек.
Ближайшая ярмарка вакансий состоится в пятницу, 7 февраля, в кадровом центре «Работа России» по адресу улица Тарская, 11. С соискателями пообщаются представители ОНИИП, «Водоканала», ОмГУ, Омского колледжа культуры и искусств и других организаций.
Ранее Город55 рассказывал, что омички стали чаще устраиваться на работу кочегарами, сварщиками и водителями. Ранее эти профессии считались исключительно «мужскими».