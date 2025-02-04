На заводах ОПК открылась тысяча вакансий. Куда в Омске пойти работать в «оборонку»

По состоянию на конец января на омских оборонных предприятиях оставались открыты свыше 1 тысячи вакансий. Такую цифру Городу55 озвучили в кадровом центре «Работа России». В службе занятости сообщили, что за 2024 год на предприятия ОПК в регионе устроились более 8,2 тысяч человек, вакантными остались 1,3 тысяч мест.